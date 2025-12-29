Чому регіони Росії без тепла?

Шість регіонів Якутії залишилися майже повністю без запасів вугілля для опалення, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дефіцит вугілля пояснюється боргами комунальних підприємств та нестачею коштів:

Компанії не мають можливостей розрахуватися з вугільними розрізами та перевізниками, які здійснюють постачання.

У підсумку вони змушені чекати субсидій з федерального бюджету.

Це відбувається за температури приблизно -42 °C і на тлі затримок із теплопостачанням, які почалися ще восени,

– говорять у ЦПД.

Зауважте! За перші сім місяців 2025 року вугільний сектор російської промисловості подвоїв свої збитки в порівнянні з 2024 роком. Йдеться про 2,8 мільярда доларів.

Яка ситуація у вугільній галузі?

Проблеми у Якутії тісно пов'язані із загальним станом вугільної галузі Росії, яка давно переживає кризу, що пов'язана із війною російського диктатора Володимира Путіна проти України, додають у ЦПД.

Річ у тім, що після повномасштабного вторгнення Москва потрапила під західні санкції і втратила головні ринки для експорту вугілля, насамперед у Євросоюзі. Після цього вона спробувала переорієнтуватися на Азію, але це виявилося нерентабельним:

логістика обходилася занадто дорого;

ціни при цьому були низькими.

Наслідком стало стрімке зростання боргів на вугільних підприємствах і скорочення виробництва. Навіть великі компанії скоротили видобуток до мінімумів і зафіксували рекордні збитки.

Сукупні втрати у вугільні галузі досягли 263 мільярди рублів (це наразі приблизно 3,33 мільярда доларів);

До кінця року збитки можуть зрости до 350 мільярдів рублів (це складе близько 4,43 мільярда доларів).

Дефіцит бюджетів, борги та скорочення персоналу свідчать про глибоку кризу вугільної промисловості. Наслідок цієї деградації – прямі ризики для цивільного населення, яке посеред зими залишається без стабільного тепла,

– наголошують аналітики.

Важливо! Наразі вугілля у Росії вже бракує навіть для внутрішніх потреб населення. І це при тому, що Путін раніше публічно обіцяв врятувати галузь. Зокрема, наприкінці 2024 року глава Кремля доручав "у найкоротші терміни" стабілізувати ситуацію, але відтоді проблеми на вугільних підприємствах лише збільшуються.

Що відомо про проблеми на підприємствах?