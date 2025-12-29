Как изменят стандарты прозрачности в России?

В частности, с 2027 года финансовые организации планируют обязать публиковать только обезличенные данные о структуре собственности. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

После 2022 года банкам и страховщикам разрешили не обнародовать данные о владельцах и менеджменте, объясняя это санкционными рисками. В результате – из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас показывают только три банка – то есть менее 1%.

Предложенный регулятором "компромисс" сводится к формальным ответам "да" или "нет" о наличии лиц с существенным влиянием, "недружественных" нерезидентов или проблемных бенефициаров, причем заполнять форму будет сам Центробанк.

Нормативную базу обещают принять в 2026 году, а запустить – не раньше апреля 2027 года.

Это подчеркивает: рынок не способен обеспечить даже минимальную открытость без ручного контроля,

– пишут в СВР.

Кроме того, в Госдуму внесли пакет законопроектов, который отменяет регулярное декларирование доходов российских госслужащих.

Депутаты и сенаторы подают это как "шаг в борьбе с коррупцией", что лишь подчеркивает разрыв между риторикой и реальными механизмами контроля.

Как обостряется экономическая напряженность?

Более того, на фоне институциональной деградации усиливается экономическая напряженность. Треть малых и средних российских предпринимателей не исключают закрытия бизнеса в течение ближайших 6 месяцев.

Банки резко сократили потребительское кредитование – POS-кредиты одобряют лишь каждому десятому клиенту, а доля отказов в ноябре поднялась до 90%.

В то же время ломбарды за январь – сентябрь получили 9,6 миллиарда рублей чистой прибыли. Это на 54% больше, чем в прошлом году, что косвенно свидетельствует о падении платежеспособности населения.

Финансовые трудности коснулись и госсектора. В 2025 году объемы неплатежей госкомпаний бизнеса по контрактам госзакупок выросли в 2,7 раза: с 200 случаев на 1,5 миллиарда рублей в 2024 году до 548 – почти на 4,03 миллиарда рублей.

Выплаты затягивают на 1 – 3 месяца, фактически кредитуясь за счет подрядчиков. Среди причин называют падение доходов и высокую стоимость займов. Дополнительным маркером кризиса стала киберсфера, 73% всех утечек данных в 2025 году пришлись на госсектор.

Ожидания бизнеса и работников также печальны – только 13 % россиян надеются получить годовую премию.

Совокупно эти тенденции формируют картину рынка, что все больше отдаляется от глобальных стандартов и консервируется в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса,

– говорится в заявлении СВР.

Интересно! По данным Центра противодействия дезинформации, налоговая реформа 2026 года увеличит бюджет страны-агрессора на 2,3 триллиона рублей, однако приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни для простых граждан.

