О ситуации на Черниговщине рассказали местные власти.
Где нет света из-за российского удара?
На своей фейсбук-странице мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за тотального отключения электроэнергии в городе все объекты критической инфраструктуры постепенно переводятся на резервное питание от генераторов.
В прямом эфире Общественного городской голова добавил, что сильный мороз значительно усложняет ситуацию, ведь утром столбик термометра опустился до -15 градусов.
Коммунальщики работают. Вода будет подаваться по графику два часа через один: два часа будет вода, а на час будет перерыв. В городе с 9 до 21 часа работают Пункты несокрушимости. Если ситуация не улучшится, то будем их переводить на круглосуточный режим работы. Все магазины работают,
– сообщил Кодола.
Он добавил, что есть очень серьезные проблемы со связью: много где не работает и проводной и мобильный интернет.
Стоит заметить, что Россия повредила важный энергообъект в Нежинском районе, из-за чего практически без света остался почти весь Чернигов.
По данным Бахмачского городского совета, блэкаут произошел и в Бахмацкой общине. Там уточнили, что аварийные бригады уже работают над восстановлением, однако пока прогнозируемое время подачи света неизвестно. Жителей также просят запастись водой. График ее подачи:
- 06:00 – 10:00;
- 17:30 – 21:30.
Котельные также переведены на генераторы. Работают Пункты несокрушимости по адресам: Бахмачский дом культуры и административное помещение КВП "Коммунальщик". Зарядить гаджеты можно и в здании Бахмачского городского совета и в помещении 14-й государственной пожарно-спасательной части 4-го ГПСО ГУ ГСЧС в Черниговской области.
Славутич также остался без электричества. Городской совет пока не дает прогнозов относительно сроков возвращения света. Городской голова Славутича Юрий Фомичев уточнил, что водоснабжение и отопление в городе есть. Вся критическая и социальная инфраструктура работает от резервных источников питания. Функционируют аптеки, продуктовые магазины, бытовые услуги.
Черниговская областная прокуратура сообщила, что в результате утренних ударов российских войск по энергетическим объектам в регионе без света остались сотни тысяч потребителей.
Что еще известно о последствиях атаки 24 января?
Россияне в течение почти 2 с половиной часов ночью терроризировали Харьков. Под ударом были жилые дома, общежитие для переселенцев, больница и роддом. В результате удара дронами пострадали 19 человек.
Последствия фиксировали и на Киевщине, а также в столице. В частности в Киеве известно об 1 жертве атаки. В городе без теплоснабжения остались около 6 тысяч домов.
Враг бил также по Сумах, по Житомирской области и Кременчуге.