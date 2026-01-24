Наслідки російської атаки на Харківщину розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Які наслідки обстрілу Харкова?

В повітряному просторі над Харківщиною спостерігалося понад 100 ворожих безпілотників. Унаслідок ударів, поранено 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик.

У лікарні перебувають двоє постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також унаслідок атаки вибито вікна у навколишніх будинках, пошкоджено понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселено понад 40 людей. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

Начальник Головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов розповів телеграм-каналу "Думка", що вночі після ударів" Шахедів" сталося чотири пожежі, на 10 місцях обстрілів працювати 136 рятувальників. Бійці ДСНС врятували пʼятьох людей.

Крім того, прокурори продовжують роботу на місцях ворожих атак. Встановлено, що вночі по Індустріальному району Харкова росіяни завдали й ракетного удару. Зафіксовано влучання ракети, попередньо типу "Іскандер", по території цивільного підприємства.

