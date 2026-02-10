Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач объяснил 24 Каналу, что прямые переговоры Украины с Россией не имеют основания, поскольку Москва не стремится к миру.

Почему компромисс между Украиной и Россией невозможен?

По результатам стратегического моделирования мировых сценариев, которое на прошлой неделе провели в Advanter Group, наиболее вероятными являются два варианта развития событий: продолжение войны или большая сделка между Россией и США.

Переговоры вести нужно – чтобы говорить о возвращении пленных и показывать союзникам, прежде всего США, что Украина стремится к миру. Но реальные переговоры возможны только когда обе стороны желают прекращения войны. Украина желает, Россия – нет. Компромисса между Украиной и Россией не может быть, потому что российский интерес – чтобы не было Украины. Россия не остановится,

– подчеркнул Длигач.

Любые промежуточные компромиссы, в частности отказ от четырех областей, не отвечают интересам России. Союзники ошибочно воспринимают российские сигналы о переговорах как готовность к миру.

Весной ситуация не улучшится – Россия развернет более масштабное наступление и продолжит разрушать украинскую инфраструктуру.

Почему перемирие на условиях России несет большую угрозу, чем война?

Летом энергетические проблемы повторятся из-за планового ремонта атомных реакторов, а украинская генерация не увеличится.

Россия будет продолжать давление не только на инфраструктуру, но и через кибервойну, политические и дипломатические каналы, будоража украинское общество, которое уже показало свою уязвимость к взаимным обвинениям и внутренним конфликтам.

Она будет вести эту тотальную войну во всех сферах – так же разворачивается эта война в ЕС. Россия будет ждать выборов в Германии и Франции, прихода к власти пророссийских сил в Словакии, Чехии, Молдове, Румынии, Польше и других странах. Поэтому для Украины важно не мечтать о скором окончании войны, но и не сдаваться,

– пояснил Длигач.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?