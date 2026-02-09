Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що план США передбачає швидкі вибори в Україні до травня для укладення угоди до червня, але це малоймовірно.

Чому Трампу потрібен результат по Україні навесні 2026 року?

Стратегія Трампа щодо України, пов'язана з виборчим циклом 2026 року.

Щоб електоральна маржа була для Трампа відчутною, результат не може статися тоді, коли його ніхто не побачить – наприклад, після Нового року, коли американці на відпочинку. Тому весна – це той орієнтир бажаного політичного результату для Трампа, який ми давно прогнозували,

– пояснив Буряченко.

Трампу потрібна Нобелівська премія миру восени, щоб Нобелівський комітет не зміг йому відмовити, а завершення другої за масштабом війни після Другої світової – це підстави для її отримання. У жорсткому протистоянні з демократами це буде перевагою.

"Проблема в тому, що це чудово усвідомлюють і в Москві. Якщо стратегія 2025 року була імітувати переговорний процес, гальмувати санкції, контактувати з Трампом, говорити про рідкісноземельні метали та Арктику, то тепер стратегія росіян серйозно коригується. Вони налаштовані, як мінімум у базовому варіанті, на виконання політичних завдань окупації Донбасу – це очевидно, і вони цього не приховують", – зазначив Буряченко.

Чому Путін використовує Україну для впливу на вибори Трампа?

Через Сергія Лаврова, Дмитра Медведєва та Дмитра Пєскова Путін категорично відкидає будь-які гарантії безпеки до підписання мирного договору на умовах РФ, що фактично означає – доки Україна не підпише капітуляцію, про європейські контингенти чи гарантії безпеки мови бути не може.

Росія спочатку демонструє конструктивність у переговорах в Абу-Дабі, а потім робить їх нереалістичними, вимагаючи не лише Донбас, а і юридичне визнання всіх окупованих територій, що суперечить міжнародному праву та Статуту ООН. Це нереалістичні умови, на які Трамп як модератор не піде, бо це завдасть йому електоральної шкоди.

США хочуть домовитися про перемир'я до березня, плюс два місяці на виборчу кампанію. До березня Верховна Рада має провести законодавчі зміни, ухвалити рішення разом із ЦВК та провести сесії для юридичного уможливлення референдуму та виборів, щоб у травні отримати нового легітимного президента України,

– наголосив Буряченко.

Для Трампа неважливо, хто стане президентом України – Зеленський чи хтось інший. Він просто хоче зібрати в Овальному кабінеті нового українського президента та Путіна, щоб до кінця травня або червня зафіксувати для себе бажаний політичний результат.

"Якщо в Білому домі наївно думають, що їм це вдасться реалізувати – це не так. Путін просто так не піде на умови команди Трампа, бо розуміє, що в його руках козирна карта. Трамп зараз знаходиться в руках у Путіна, і чим більше США йтимуть у діалозі з РФ на її умовах – чи по економічному співробітництву, чи по Арктиці, чи по чому завгодно – цей козир Путін тримає все міцніше", – підсумував Буряченко.

Політолог Петро Олещук вважає, що США можуть вийти з переговорного процесу в червні, якщо не досягнуть швидкого результату перед виборами до Конгресу. Тим часом Україна поступово зменшує свою залежність від США, а європейські країни беруть на себе дедалі більше зобов'язань.

