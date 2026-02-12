Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що сьогодні не Трамп є людиною, яка в змозі зупинити бойові дії, в цьому процесі важливішу роль відіграє Китай.

Діалог між США і Китаєм: які сценарії можуть втілитись?

Якщо буде воля Пекіна призупинити російсько-українську війну, не залежно від бажань та планів Путіна, то, за переконанням Пьотра Кульпи, він спроможний це зробити. США сьогодні мають говорити про це з Китаєм, а не Росією.

"Це реально за умови, якщо буде угода між Сполученими Штатами й Китаєм. Трамп минулого року показав, що в нього немає сил та достатніх важелів тиску на Росію, щоб змусити її завершити війну. Немає в нього інструментів, щоб натиснути і на Україну настільки сильно, аби вона погодилась капітулювати. Доплата за рахунок українського суверенітету також виявилась неможливою, не залежно від внутрішнього і зовнішнього тиску", – констатував Кульпа.

Зауважте! На думку політолога Володимира Фесенка, США встановили дедлайн для завершення війни до початку літа, бо 4 липня там відзначатиметься 250-річний ювілей з дня підписання Декларації незалежності Сполучених Штатів. Політолог припустив, що саме до цієї дати американський лідер прагне досягти мирної угоди й показати себе як миротворця.

Колишній секретар польської делегації НАТО наголосив, що в нових обставинах глобальної системи США втратили роль єдиної наддержави. З'явився на міжнародній арені комуністичний Китай, який дав відповідь США на їхню тарифну й технологічну агресію, змусив визнати свою повноцінну роль. Кульпа підкреслив, що рішення щодо війни, яка працює геополітично на користь Китаю, можуть бути досягнуті лише в межах діалогу між вказаними обома країнами.

Якщо буде згода, якщо США і Китай знайдуть вихід для мирного існування, простір як для однієї, так і для іншої наддержави, тоді будемо рухатися в бік миру. Якщо буде продовжуватися курс на ревізіонізм, який почала Росія і до якої доєднався Трамп, то будемо йти в бік війни,

– зазначив Кульпа.

Зі слів колишнього секретаря польської делегації в НАТО, далі війна може розширитися проти Східного флангу Північноатлантичного Альянсу, не виключено, що може бути на Близькому Сході, а також відбутися агресія Північної Кореї проти Південної Кореї. Такий розвиток подій Пьотр Кульпа вважає цілком реальним та вказує, що сьогодні все буде залежати від розмови між США та Китаєм, її результатів.

Які прогнози дають інші експерти щодо планів Трампа?