Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому Трамп так поспішає зупинити війну, що може стати на заваді і як далі буде діяти його команда щодо України та Росії. Важливо, що ключову роль у цьому процесі відіграє також Європа, яка зараз не показує готовність об'єднати зусилля.

Чому Трамп обрав саме весну 2026 року?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зазначив, що базові стратегії Трампа щодо України у цьому році пов'язані саме з електоральним циклом. Президенту США не так важливо закріпити за собою роль миротворця, як завершити війну весною.

Минулого року першим "вікном можливостей" було саме Різдво – тоді США просували ідею припинення вогню і відбувався активний переговорний трек щодо мирного плану з 28 пунктів.

Наступне таке "вікно" – саме весна. Трамп хоче отримати свою електоральну маржу у переговорному процесі, яку потім він може конвертувати у політичний результат.

Щоб вона була відчутною, результат не може статися тоді, коли його ніхто не побачить – наприклад, взимку після Нового року, коли американці на відпочинку. Тому весна – це той орієнтир бажаного політичного результату для Трампа, який ми давно прогнозували,

– пояснив він.

Довідка. Вже восени, а саме 3 листопада, в США відбудуться вибори до Конгресу у рамках проміжних виборів 2026 року під час другого терміну президентства Трампа. Президент нещодавно вже заявив, що "єдина річ", яка його насправді хвилює – втрата республіканцями контролю над Конгресом після виборів у листопаді.

Крім того, Буряченко зауважив, що Трампу потрібна Нобелівська премія миру восени, щоб Нобелівський комітет не зміг йому відмовити, адже завершення другої за масштабом війни після Другої світової – це підстави для її отримання. У жорсткому протистоянні з демократами це буде перевагою.

На думку президента Міжнародного інституту, для Трампа неважливо, хто стане президентом України – Зеленський чи хтось інший. Він просто хоче зібрати в Овальному кабінеті нового українського президента та Путіна, щоб до кінця травня або червня зафіксувати для себе бажаний політичний результат.

США хочуть домовитися про перемир'я до березня, плюс два місяці на виборчу кампанію. До березня Верховна Рада має провести законодавчі зміни, ухвалити рішення разом із ЦВК та провести сесії для юридичного уможливлення референдуму та виборів, щоб у травні отримати нового легітимного президента України,

– наголосив Буряченко.

Водночас він додав, що реалізувати Вашингтону це не вдасться – Володимир Путін просто так не піде на умови команди Трампа. У Москві розуміють, що поки США будуть вести з нею діалог чи то політичний, чи економічний, доти Кремль матиме козир.

Що може завадити США і яким може бути новий дедлайн?

Тим часом політолог Володимир Фесенко зауважив, що зараз важливо звернути увагу на заяву Володимира Зеленського, який повідомив, що американці хочуть вийти на мирну угоду не пізніше червня. Саме ця дата є реалістична. Адже весна – це максималістський дедлайн Трампа.

Важливо! Тим часом посол США при НАТО Метью Вітакер відреагував на заяву Зеленського і заявив, що США не називали жодних "дедлайнів" для завершення війни, бо це "дуже небезпечно".

4 липня в США відзначають День Незалежності. Цього року країна святкуватиме 250-річчя. Саме до цього ювілею Трамп хоче продемонструвати свою дипломатичну велич. Російсько-українська війна принципова для нього – це найбільша війна у сучасному світі, яку йому важливо завершити.

Є і ще одна причина, чому він хоче завершити її до літа – саме влітку буде входження у виборчу кампанію з проміжних виборах до Конгресу. До її початку Трамп хоче продемонструвати велике досягнення у зовнішній політиці.

Однак росіяни вимагають вивести ЗСУ з Донбасу. Є й інші вимоги, про які менше говорять. Якщо це залишиться, я не бачу прямих передумов для завершення війни в березні,

– наголосив він.

Розвиток ситуації, за словами Фесенка, буде залежати від наполегливості американців та Трампа. Загалом короткі перемир'я та невеликі поступки від Росії лише створюють ілюзію прогресу щодо завершення війни. Після них інтенсивність бойових дій лише зростає.

Як Трамп буде тиснути на Росію та Україну?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що механізм тиску на Україну є один – залежність від зброї. Після приходу до Овального кабінету Трамп вирішив, що США не будуть її постачати Україні безкоштовно.

Тому зараз частину певного озброєння для нас купують європейські партнери. Якби не внутрішні суперчки в Європі, ми б могли отримати весь об'єм постачання зброї зі США.

"Ситуація вкрай непроста і розвивається за стратегією, яка передбачає, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Тривалість війни визначає й те, наскільки Європа буде реагувати на виклики. Це і є великим тиском на Україну, Трампу тут робити нічого не треба", – сказав він.

Зауважте! У NBC News також звернули увагу на інший інструмент тиску на Україну. Мовиться про те, що Трамп встановлює жорсткі терміни, як це було в Газі чи Ірані. Мовляв, треба вирішити проблему протягом короткого часу.

Щодо тиску на Росію – Трамп ставить певні умови. Головну умову для Кремля він вже озвучив – президент США готовий підписати великі торговельні угоди з Росією і домагатись скасування санкцій, якщо Росія зупинить війну.

Це дуже цинічна гра з боку Трампа. Однак він відстоює свій інтерес і тому визначив дедлайн. Якщо для цього не буде зроблене усе, то розмова з європейцями буде інша,

– підкреслив Клочок.

Він додав, що наразі питання щодо того, чи вдасться Трампу дотриматись дедлайнів щодо завершення війни, є складним. Президент США вже рік прагне якомога швидше підписати мирну угоду, але Росія висуває такі вимоги, на які ми не можемо погодитись.

