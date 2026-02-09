Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему Трамп так спешит остановить войну, что может помешать и как дальше будет действовать его команда в отношении Украины и России. Важно, что ключевую роль в этом процессе играет также Европа, которая сейчас не показывает готовность объединить усилия.

Почему Трамп выбрал именно весну 2026 года?

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко отметил, что базовые стратегии Трампа в отношении Украины в этом году связаны именно с электоральным циклом. Президенту США не так важно закрепить за собой роль миротворца, как завершить войну весной.

В прошлом году первым "окном возможностей" было именно Рождество – тогда США продвигали идею прекращения огня и происходил активный переговорный трек по мирному плану из 28 пунктов.

Следующее такое "окно" – именно весна. Трамп хочет получить свою электоральную маржу в переговорном процессе, которую потом он может конвертировать в политический результат.

Чтобы она была ощутимой, результат не может произойти тогда, когда его никто не увидит – например, зимой после Нового года, когда американцы на отдыхе. Поэтому весна – это тот ориентир желаемого политического результата для Трампа, который мы давно прогнозировали,

– объяснил он.

Справка. Уже осенью, а именно 3 ноября, в США состоятся выборы в Конгресс в рамках промежуточных выборов 2026 года во время второго срока президентства Трампа. Президент недавно уже заявил, что "единственная вещь", которая его на самом деле волнует – потеря республиканцами контроля над Конгрессом после выборов в ноябре.

Кроме того, Буряченко заметил, что Трампу нужна Нобелевская премия мира осенью, чтобы Нобелевский комитет не смог ему отказать, ведь завершение второй по масштабу войны после Второй мировой – это основание для ее получения. В жестком противостоянии с демократами это будет преимуществом.

По мнению президента Международного института, для Трампа неважно, кто станет президентом Украины – Зеленский или кто-то другой. Он просто хочет собрать в Овальном кабинете нового украинского президента и Путина, чтобы до конца мая или июня зафиксировать для себя желаемый политический результат.

США хотят договориться о перемирии до марта, плюс два месяца на избирательную кампанию. До марта Верховная Рада должна провести законодательные изменения, принять решение вместе с ЦИК и провести сессии для юридической возможности референдума и выборов, чтобы в мае получить нового легитимного президента Украины,

– подчеркнул Буряченко.

В то же время он добавил, что реализовать Вашингтону это не удастся – Владимир Путин просто так не пойдет на условия команды Трампа. В Москве понимают, что пока США будут вести с ней диалог – или политический, или экономический, до тех пор Кремль будет иметь козырь.

Что может помешать США и каким может быть новый дедлайн?

Между тем политолог Владимир Фесенко заметил, что сейчас важно обратить внимание на заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что американцы хотят выйти на мирное соглашение не позднее июня. Именно эта дата является реалистичной. Ведь весна – это максималистский дедлайн Трампа.

Важно! Тем временем посол США при НАТО Мэттью Уитакер отреагировал на заявление Зеленского и сказал, что США не называли никаких "дедлайнов" для завершения войны, потому что это "очень опасно".

4 июля в США отмечают День Независимости. В этом году страна будет праздновать 250-летие. Именно к этому юбилею Трамп хочет продемонстрировать свое дипломатическое величие. Российско-украинская война принципиальна для него – это самая большая война в современном мире, которую ему важно завершить.

Есть и еще одна причина, почему он хочет завершить ее до лета – именно летом будет вхождение в избирательную кампанию по промежуточным выборам в Конгресс. До ее начала Трамп хочет продемонстрировать большое достижение во внешней политике.

Однако россияне требуют вывести ВСУ с Донбасса. Есть и другие требования, о которых меньше говорят. Если это останется, я не вижу прямых предпосылок для завершения войны в марте,

– подчеркнул он.

Развитие ситуации, по словам Фесенко, будет зависеть от настойчивости американцев и Трампа. В общем, короткие перемирия и небольшие уступки от России только создают иллюзию прогресса по завершению войны. После них интенсивность боевых действий только растет.

Как Трамп будет давить на Россию и Украину?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил, что механизм давления на Украину есть один – зависимость от оружия. После прихода в Овальный кабинет Трамп решил, что США не будут его поставлять Украине бесплатно.

Поэтому сейчас часть определенного вооружения для нас покупают европейские партнеры. Если бы не внутренние споры в Европе, мы бы могли получить весь объем поставок оружия из США.

"Ситуация крайне непростая и развивается по стратегии, которая предусматривает, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Продолжительность войны определяет и то, насколько Европа будет реагировать на вызовы. Это и является большим давлением на Украину, Трампу здесь делать ничего не надо", – сказал он.

Заметьте! В NBC News также обратили внимание на другой инструмент давления на Украину. Говорится о том, что Трамп устанавливает жесткие сроки, как это было в Газе или Иране. Мол, надо решить проблему в течение короткого времени.

Относительно давления на Россию – Трамп ставит определенные условия. Главное условие для Кремля он уже озвучил – президент США готов подписать крупные торговые соглашения с Россией и добиваться отмены санкций, если Россия остановит войну.

Это очень циничная игра со стороны Трампа. Однако он отстаивает свой интерес и поэтому определил дедлайн. Если для этого не будет сделано все, то разговор с европейцами будет другой,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что сейчас вопрос о том, удастся ли Трампу соблюсти дедлайны по завершению войны, является сложным. Президент США уже год стремится как можно скорее подписать мирное соглашение, но Россия выдвигает такие требования, на которые мы не можем согласиться.

