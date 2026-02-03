Сколько денег собрал Трамп?

Об этом свидетельствуют последние финансовые отчеты избирательных компаний США, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По их данным, политические комитеты Трампа и Национальный комитет Республиканской партии (RNC) собрали в общей сложности 483 миллиона долларов только до конца декабря 2025 года. Эта сумма почти втрое больше 167 миллионов долларов, которые удалось накопить демократам.

Львиную долю средств республиканцы получили от самых богатых доноров, в частности, через обеды MAGA на курортах Трампа во Флориде и Нью-Джерси.

Также вклад в избирательную казну Трампа добавили взносы мелких доноров, которые поступили благодаря бесконечным рассылкам SMS и электронных писем мелким вкладчикам. Именно они составляют ядро его движения "Make America Great Again".

Кто финансирует Трампа?

После возвращения в Белый дом трамповский комитет MAGA Inc. получил восьмизначные взносы от

миллиардера Келси Уоррена и его компании Energy Transfer LP);

трейдера Джеффа Ясса;

сооснователя OpenAI Грега Брокмана;

оператора криптобиржи Crypto.com (компании Foris DAX Inc).

Только этот комитет собрал 313 миллионов долларов с момента победы Трампа в 2024 году. В то же время комитет Never Surrender ориентируется на простых избирателей и просит у них взносы даже по 33 доллара.

Помогут ли деньги Трампу?

Впрочем, пока неизвестно, хватит ли республиканцам рекордных накоплений, чтобы выиграть выборы в Конгресс. Как показывает история США, действующие президенты почти всегда проигрывают промежуточные выборы, и Трамп это понимает.

Даже президенты – республиканцы или демократы – после победы на выборах почти всегда проигрывают промежуточные. Это единственное, о чем я беспокоюсь,

– заявил Трамп недавно в эфире Fox News.

С 1938 года только дважды партия президента получала дополнительные места в Палате представителей во время промежуточных выборов. Например, при первом сроке Трампа в 2018 году республиканцы потеряли 40 мест.

Сейчас предвыборные прогнозы показывают, что демократы имеют большую поддержку избирателей. А им достаточно отвоевать всего несколько кресел, чтобы вернуть контроль над Палатой представителей.

Заметьте! Поддержка Трампа падает. Январский опрос Pew Research Center продемонстрировал, что более трети американцев не одобряют политику президента.

Что известно о состоянии самого Трампа?