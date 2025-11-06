Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

Что за видео опубликовал Трамп?

В 2024 году Дональд Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Он также стал первым за более 120 лет президентом после Гровера Кливленда, который вернулся в Белый дом после перерыва между сроками.

Видео, которое политик опубликовал по случаю годовщины, содержит фрагменты встреч американского президента с мировыми лидерами за время его пребывания в должности.

В частности, не обошлось и без кадров с Владимиром Путиным. В видео попала та самая красная дорожка, которую развернули для российского диктатора во время саммита на Аляске.

С годовщиной!

– лаконично подписал видео Трамп.

По случаю годовщины выборов Трамп опубликовал символическое видео: смотрите онлайн

Встреча Путина и Трампа на Аляске: кратко