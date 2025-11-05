Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что не стоит все же преувеличивать значение этих местных выборов. Ведь избиралось не так много должностей. И все же определенные выводы можно сделать.
О чем свидетельствует победа демократов?
Как отметил Дубовик, на нынешних выборах избиралось не так много должностей. А главное испытание для Трампа произойдет через год.
Обратите внимание! В ноябре 2026 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Там выберут треть Сената и всю Палату представителей.
Несмотря на это, нынешние выборы в США являются своеобразным "пробным шаром" для Трампа. В течение последних недель фиксировали интересный феномен, что Трамп терял рейтинги, но и демократы их не набирали.
На падение доверия к Трампу повлияли различные факторы. В частности это шатдаун в США и инфляция. И вообще люди могли начать разочаровываться в политике нынешнего президента Штатов.
Еще год есть у республиканцев, чтобы увидеть, что с этим всем делать. А демократы должны понять, как им развивать успех и увидеть, что сработало в нынешней кампании, а что – нет,
– отметил Дубовик.
Выборы в США: коротко
- В Соединенных Штатах состоялись первые крупные выборы во время второй каденции Дональда Трампа. Демократы победили в трех важных гонках. Речь идет о выборах мэра Нью-Йорка, а также – выборах губернаторов Вирджинии и Нью-Джерси.
- В Нью-Йорке вообще победил "демократический социалист" и мусульманин Зохран Мамдани. Он даже обещал "ответить на олигархию и авторитаризм силой, которой они боятся, а не тем умиротворением, которого они стремятся".
- Известно, что Трамп недолюбливает Мамдани. Он называл его коммунистом. А еще – призвал проголосовать за другого кандидата и угрожал урезать финансирование Нью-Йорку, если там выберут Мамдани.