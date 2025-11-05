Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що не варто все ж перебільшувати значення цих місцевих виборів. Адже обиралося не так багато посад. Та все ж певні висновки можна зробити.

Дивіться також Особистий ворог Трампа та нова надія Америки: хто такий Зохран Мамдані та як обіцяв арештувати Путіна в Нью-Йорку

Про що свідчить перемога демократів?

Як наголосив Дубовик, на теперішніх виборах обиралося не так багато посад. А головне випробування для Трампа станеться через рік.

Зверніть увагу! У листопаді 2026 року відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Там оберуть третину Сенату та усю Палату представників.

Попри це, теперішні вибори у США є своєрідною "пробною кулею" для Трампа. Упродовж останніх тижнів фіксували цікавий феномен, що Трамп втрачав рейтинги, але й демократи їх не набирали.

На падіння довіри до Трампа вплинули різні фактори. Зокрема це шатдаун у США та інфляція. Та й загалом люди могли почати розчаровуватися у політиці теперішнього президента Штатів.

Ще рік є у республіканці, щоб побачити, що з цим всім робити. А демократи мають зрозуміти, як їм розвивати успіх та побачити, що спрацювало в теперішній кампанії, а що – ні,

– зазначив Дубовик.

Вибори у США: коротко