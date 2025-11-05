Про це 24 Каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що не варто все ж перебільшувати значення цих місцевих виборів. Адже обиралося не так багато посад. Та все ж певні висновки можна зробити.
Про що свідчить перемога демократів?
Як наголосив Дубовик, на теперішніх виборах обиралося не так багато посад. А головне випробування для Трампа станеться через рік.
Зверніть увагу! У листопаді 2026 року відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Там оберуть третину Сенату та усю Палату представників.
Попри це, теперішні вибори у США є своєрідною "пробною кулею" для Трампа. Упродовж останніх тижнів фіксували цікавий феномен, що Трамп втрачав рейтинги, але й демократи їх не набирали.
На падіння довіри до Трампа вплинули різні фактори. Зокрема це шатдаун у США та інфляція. Та й загалом люди могли почати розчаровуватися у політиці теперішнього президента Штатів.
Ще рік є у республіканці, щоб побачити, що з цим всім робити. А демократи мають зрозуміти, як їм розвивати успіх та побачити, що спрацювало в теперішній кампанії, а що – ні,
– зазначив Дубовик.
Вибори у США: коротко
- У Сполучених Штатах відбулися перші великі вибори під час другої каденції Дональда Трампа. Демократи перемогли у трьох важливих перегонах. Йдеться про вибори мера Нью-Йорка, а також – виборах губернаторів Вірджинії та Нью-Джерсі.
- У Нью-Йорку взагалі переміг "демократичний соціаліст" та мусульманин Зохран Мамдані. Він навіть обіцяв "відповісти на олігархію та авторитаризм силою, якої вони бояться, а не тим умиротворенням, якого вони прагнуть".
- Відомо, що Трамп недолюблює Мамдані. Він називав його комуністом. А ще – закликав проголосувати за іншого кандидата та погрожував врізати фінансування Нью-Йорку, якщо там оберуть Мамдані.