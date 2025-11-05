Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Які вибори виграли демократи в листопаді 2025 року у США?

Мова про вибори губернатора в штатах Нью-Джерсі та Вірджинія та вибори генерального прокурора штату. І, звісно, про вибори мера Нью-Йорка, де блискучу перемогу здобув Зохран Мамдані.

Результати у Вірджинії зазвичай вважають показовими. І те, що демократи з легкістю перемогли суперника, свідчить, що партія все ще має шанс.

У Каліфорнії демократи перемогли на голосуванні щодо перерозподілу своїх виборчих округів у Конгресі, що вони представили як стримування Трампа – відповідь на прагнення президента вичавити більше місць у Палаті представників від Республіканської партії з "червоних" штатів,

– пояснюють журналісти.

Демократи під час перегонів атакували персону президента. На рекламу, де вони згадували Трампа, витратили близько 18 мільйонів доларів у Вірджинії та Нью-Джерсі. Республіканці згадували Трампа в рекламі на 1,3 мільйона доларів.

Хто виграв від демократів?

63-річний бізнесмен Джек Чіаттареллі не зміг дистанціюватися від президента і програв вибори в Нью-Джерсі демократці Мікі Шеррілл, 53-річній конгресвумен і колишній пілотессі військово-морського гелікоптера.

Першою жінкою-губернатором Вірджинії стане 46-річна Абігейл Спанбергер. Віцегубернаторкою стала демократка Газала Хашмі – вона перша кандидатка-мусульманка, обрана на рівні штату. У Трампа був шанс дати дорогу темношкірій Вінсом Ерл-Сірс, але він проігнорував жінку та закликав голосувати за іншого кандидата.

Цікаві факти про перемогу Мамдані на виборах мера Нью-Йорка

Політик здобув дві третини голосів виборців віком до 45 років за результатами попередніх екзит-полів. Його суперник, незалежний кандидат Ендрю Куомо, мав більшу підтримку серед людей віком від 45 років. Куомо також більше підтримували виборці без вищої освіти, а Мамдані – випускники коледжів.

Виборча комісія Нью-Йорка звернула увагу, що 2 мільйони жителів Нью-Йорка проголосували на місцевих виборах вперше з 1969 року.

Втім, серед самих демократів були суперечки про Мамдані. Оскільки він відмовився сказати, що ХАМАС має роззброїтися, одна з демократок назвала його непридатним.

Республіканці хочуть подати Мамдані як обличчя Демократичної партії, мовляв, усі демократи не підтримують Ізраїль, хочуть підвищення податків для багатіїв тощо.

Трамп назвав Мамдані "однією з найкращих речей, що коли-небудь траплялися з нашою великою Республіканською партією". Та зрештою цей молодий кандидат виграв перегони із 50 відсотками виборців.

Як Трамп пояснив поразку республіканців?

Президент США висловився у своєму дусі. У власній соцмережі Truth Social він написав: оскільки його не було в бюлетенях, то його партія і програла. А ще доклався шатдаун, який триває в Америці от уже 35 днів – найдовше в історії США.

Чому кандидатура одного з кандидатів від демократів була під загрозою?

Мова про кандидата на генерального прокурора Джея Джонса. У 2022 році він відправив кілька скандальних повідомлень, про які стало відомо.

У повідомленнях, надісланих делегату Керрі Койнер (республіканка від Честерфілда), Джонс розмірковував про сценарій, у якому у нього було дві кулі. Зіткнувшись з вибором – стріляти в двох жорстоких диктаторів, Гітлера та Пол Пота, або в Тодда Гілберта, республіканця, який тоді був спікером Палати делегатів Вірджинії, Джонс написав, що "Гілберт отримує дві кулі в голову",

– пояснили в ЗМІ.

Також він заявив, що мочитиметься на майбутні могили своїх політичних опонентів. А самого Гілберта та його дружину назвав такими, які "плодять маленьких фашистів".

І хоча Джей Джонс багато разів вибачався за свої слова, після останнього замаху на Трампа та вбивства Чарлі Кірка йому знову пригадали їх.

Та, відповідно до екзитполів, за нього все одно віддали голоси 85 відсотків виборців Вірджинії. Джонс став першим афроамериканцем, обраним на посаду.