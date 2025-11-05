Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому перемога мусульманина Мамдані у Нью-Йорку важлива?

ЗМІ вже назвали перемогу Мамдані тріумфом прогресивного крила Демократичної партії. Вибори мера Нью-Йорка стали першими великими виборами з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента. Нове покоління лідерів дає демократам шанс на успіх перед виборами до Конгресу в 2026 році, бо зараз партія переживає не найкращі часи.

Мамдані називає себе демократичним соціалістом. Йому 34, і раніше він був невідомим законодавцем штату. Тепер же – став однією з найпомітніших фігур Демократичної партії.

Політик народився в Уганді, його родина переїхала у Нью-Йорк, коли йому було 7. Мамдані – перший мусульманин, перший азієць, перший міленіал і перший за понад 30 років мер Нью-Йорка, пов'язаний із демократичними соціалістами Америки.

Чому Трамп не любить Мамдані?

Дональд Трамп називає Мамдані комуністом і відверто погрожував нью-йоркцям, мовляв, вони мають проголосувати за іншого кандидата – Ендрю Куомо, який не представляє жодну з партій. Інакше місту уріжуть фінансування.

Цікаво, що Мамдані представляє округ Квінз – той самий, що і свого часу Трамп. До того ж чинний президент США народився в Нью-Йорку, а тому протистояння Трампа і Мамдані має і особистий вимір.

Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це ліквідувати ті умови, які дозволили йому накопичити владу. Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ти дивишся, я маю для тебе два слова: збільш гучність,

– сказав Мамдані перед юрбою прихильників.

Цікаво! 67-річний Куомо, колишній губернатор-демократ, програв номінацію Мамдані на початку цього року, а тому балотувався як незалежний кандидат. 4 роки тому він пішов у відставку з посади губернатора після звинувачень у сексуальних домаганнях, хоча й заперечує їх. Куомо зображував Мамдані як радикального лівого, чиї пропозиції були непрацездатними та небезпечними.

Яка політична програма Мамдані, чого він хоче?

Політик