Директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що місцеві вибори у різних штатах показали, що багато американців незадоволені президентством чинного лідера США. Зокрема мовиться про молодь, жінок та різні етнічні меншості.
"Громадські опитування показують, що рейтинг президента Трампа від літа (2025 року – 24 Канал) падає", – сказав він.
Які політичні зміни відбулись у США?
Андрій Добрянський підкреслив, що американське суспільство зараз не задоволене більшістю аспектів політики Дональда Трампа.
Я думаю, що найнижчий рейтинг Трампа є у справах економіки. Лише 36 – 37% американців думають, що він керує економікою правильно,
– зауважив він.
У всіх США відбулись різні місцеві вибори. За їхніми результатами демократи здобули історичну перемогу.
Директор з комунікацій Українського конгресу Америки наголосив, що такі результати є способом американців показати невдоволення президентством лідера Республіканської партії.
Як місцеві вибори у США можуть вплинути на Трампа?
Мером Нью-Йорка вперше стане мусульман – Зохран Мамдані. Це демократ, якого недолюблюють республіканці. Мамдані офіційно обійме посаду в січні 2026 року.
Під час місцевих виборів у США 2025 року Демократична партія здобула важливі перемоги. Мовиться про вибори губернатора в штатах Нью-Джерсі та Вірджинія та вибори генерального прокурора штату.
Зохран Мамдані відкрито висловлює неприязнь до Дональда Трампа. Він, як представник демократичної партії, обіцяє протидіяти рішення президента США, зокрема й у питаннях еміграції.