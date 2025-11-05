Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. 34-річний Зогран Мамдані офіційно розпочав "битву, яка, ймовірно, визначить його стосунки з американським лідером".
Що сказав Зогран Мамдані Дональдові Трампу?
У вівторок, 4 листопада, у США пройшли перші великі муніципальні вибори після повернення Дональда Трампа на пост президента. У трьох місцях – у Нью-Джерсі, Вірджинії й у Нью-Йорці – перемогу здобули представники Демократичної партії.
Коли Зограна Мамдані оголошували новим мером міста, натовпом прихильників підтримував його гучними вигуками. На тлі цього Мамдані звернувся до президента США.
Дональде Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас чотири слова: зробіть гучніше! (чотири слова, бо ця фраза англійською звучить "turn the volume up" – 24 Канал),
сказав новообраний мер Нью-Йорка.
Видання пише, що перемога демократів на місцевих виборах створює нове покоління лідерів, а партія, яка переживає труднощі, дещо набере популярності перед виборами до Конгресу у 2026 році.
Мамдані сміливо виступає проти політики Трампа й у наступні три роки намагатиметься це робити.
"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило", – зазначив Зогран Мамдані, додавши, що потрібно знищувати самі умови, які дозволили президентові накопичити владу.
Варто зазначити! Дональд Трамп вважає, що республіканці не перемогли в низці регіонів США через те, що його самого не було в бюлетенях. До того ж негативне ставлення з'явилося й через шатдаун уряду, який триває вже 35 днів. Це найдовша перерва в історії США.
Що передувало?
У США пройшли вибори губернаторів і мерів. Дональд Трамп дуже не хотів, щоб очільником Нью-Йорка став Зогран Мамдані. Перед виборами він навіть погрожував можливою затримкою мільярдів доларів федерального фінансування міста, якщо переможе саме цей демократичний соціаліст.
Зохран Мамдані став першим мусульманином – мером Нью-Йорка. Республіканці й особисто Дональд Трамп його не підтримують. Президент називає Мамдані комуністом і відверто заявляв, що жителі Нью-Йорка повинні обрати іншого кандидата – Ендрю Куомо, який не представляє жодну з партій.
Мамдані визнав, що його перемога створює труднощі для реалізації деяких фінансових програм, зокрема обіцяного заморожування орендної плати, універсального догляду за дітьми та інших урядових дій. Однак політик пообіцяв боротися й досягти тривалої підтримки Нью-Йорка.