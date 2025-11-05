Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. 34-річний Зогран Мамдані офіційно розпочав "битву, яка, ймовірно, визначить його стосунки з американським лідером".

Що сказав Зогран Мамдані Дональдові Трампу?

У вівторок, 4 листопада, у США пройшли перші великі муніципальні вибори після повернення Дональда Трампа на пост президента. У трьох місцях – у Нью-Джерсі, Вірджинії й у Нью-Йорці – перемогу здобули представники Демократичної партії.

Коли Зограна Мамдані оголошували новим мером міста, натовпом прихильників підтримував його гучними вигуками. На тлі цього Мамдані звернувся до президента США.

Дональде Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас чотири слова: зробіть гучніше! (чотири слова, бо ця фраза англійською звучить "turn the volume up" – 24 Канал),

сказав новообраний мер Нью-Йорка.

Видання пише, що перемога демократів на місцевих виборах створює нове покоління лідерів, а партія, яка переживає труднощі, дещо набере популярності перед виборами до Конгресу у 2026 році.

Мамдані сміливо виступає проти політики Трампа й у наступні три роки намагатиметься це робити.

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило", – зазначив Зогран Мамдані, додавши, що потрібно знищувати самі умови, які дозволили президентові накопичити владу.

Варто зазначити! Дональд Трамп вважає, що республіканці не перемогли в низці регіонів США через те, що його самого не було в бюлетенях. До того ж негативне ставлення з'явилося й через шатдаун уряду, який триває вже 35 днів. Це найдовша перерва в історії США.

