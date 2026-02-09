Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, передает The Guardian.
К теме Любимый инструмент давления Трампа не работает с Украиной, – NBC News
Что ответил Уитакер на слова Зеленского?
Мэттью Уитакер напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявлял о планах США завершить войну до конца июня. Однако в Вашингтоне это не выносили на официальный уровень.
Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение... Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее, и мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились,
– сказал он.
По словам американского дипломата, установление дедлайнов в такой ситуации обычно является "очень опасным".
"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны – россияне и украинцы – должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет произведено", – отметил Уитакер.
Кстати, политолог Петр Олещук объяснил в эфире 24 Канала, что США могут отойти от переговорного процесса в июне 2026 года, если не достигнут быстрой "победы" перед выборами в Конгресс. В то же время эксперт подчеркнул, что для Украины это не станет критической потерей.
Что ранее говорил Зеленский о "дедлайне" по завершению войны?
Владимир Зеленский в начале февраля говорил, что США хотят завершения войны в Украине до лета 2026 года. Вместе с этим, по словам президента, Вашингтон продвигает четкий график переговоров.
По словам главы государства, американцы говорят, что хотят все сделать до июня и будут делать все, чтобы война закончилась. В то же время, как пояснил Зеленский, в США пока не говорят о выходе из переговорного процесса.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что только Дональд Трамп может завершить войну в Украине. Поэтому глава украинского МИД призвал ускорить мирные переговоры, а также провести встречу на уровне лидеров Украины, США и России.