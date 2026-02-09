Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, передает The Guardian.

Что ответил Уитакер на слова Зеленского?

Мэттью Уитакер напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявлял о планах США завершить войну до конца июня. Однако в Вашингтоне это не выносили на официальный уровень.

Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение... Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее, и мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились,

– сказал он.

По словам американского дипломата, установление дедлайнов в такой ситуации обычно является "очень опасным".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны – россияне и украинцы – должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет произведено", – отметил Уитакер.

Кстати, политолог Петр Олещук объяснил в эфире 24 Канала, что США могут отойти от переговорного процесса в июне 2026 года, если не достигнут быстрой "победы" перед выборами в Конгресс. В то же время эксперт подчеркнул, что для Украины это не станет критической потерей.

Что ранее говорил Зеленский о "дедлайне" по завершению войны?