Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, підкресливши, що все, що робить президент США, фактично є допомогою Путіну, бо маючи можливості й засоби впливу на Росію він дійсно міг би припинити війну за 24 години, як і обіцяв раніше.

ФСБ може мати компромат на Трампа

Завершити російсько-українську війну Трамп міг би, якби після вступу на свою посаду підготував Путіну записку з всього декількома пунктами й ультиматум, що якщо він їх не виконає, то для нього будуть плачевні наслідки. Однак, зі слів Огризка, лідер Сполучених Штатів зробити цього не зміг.

Те, що ми бачимо, що відбувається довкола файлів Епштейна, свідчить про те, що на превеликий жаль і Трамп, і ті, хто поряд з ним, сидять на "гачку" КДБ/ФСБ. Якщо ця гіпотеза має право на існування, тоді всі інші речі логічно випливають з неї,

– озвучив Огризко.

Довідка! Поняття "файли Епштейна" передбачає низку документів, зокрема електронне листування, фотографії та відео американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який був засуджений за сексуальні злочини. Мінюст США оприлюднив частину з них, в яких згадуються імена впливових та заможних людей, зокрема політиків, бізнесменів, знаменитостей, які можуть бути причетні до його злочинної діяльності.

Ексочільник МЗС України зауважив, що сьогодні для того, аби стверджувати, що Трамп був завербований російськими спецслужбами чи в них є компромат на нього, звісно, немає реальних доказів у вигляді документів. Але підстав, що це може бути правдою – достатньо.

"Аналізуючи його вчинки, хочеш чи ні, але приходиш до висновку, що за цими діями є мотив і страх. Людина обмежена у своїх оцінках і діях. Тому що в разі чого вона боїться якоїсь інформації, яка може їй серйозно зашкодити. Ймовірніше політичної інформації", – припустив Огризко.

Зауважте! Існує версія, що Трамп міг бути завербований радянським КДБ у 1987 році, коли вперше приїхав до Росії. Тоді начебто йому був присвоєний оперативний псевдонім "Краснов".

"Енергетичне" перемир'я було вигідне Росії