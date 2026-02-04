Історик, дипломат, політик Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що у контексті енергетичного перемир'я Путін використав Трампа. Президент США це розуміє, однак адресує свою злість не кремлівському диктатору, а іншим.

Як Путін використав Трампа?

Роман Безсмертний підкреслив, що російський диктатор використав американського лідера, пообіцявши йому так зване енергетичне перемир'я в Україні, але не дотримав слова. Не випадково у засобах масової інформації пишуть про це.

Крім того, Трамп переконав Україну зупинити обстріли по важливих об'єктах Росії, але Кремль в той час накопичував сили для атак по українській енергетиці.

Очевидно, що ця ситуація чітко свідчить – Путіну байдуже, яку позицію, які прохання висловлює Трамп. Трамп же не може зізнатися, що він ніхто для Путіна. Тому він і біситься, і нападає на журналістів, які ставлять йому неприємні питання,

– зауважив дипломат.

Американському президенту складно визнати, що Путіну вдається маніпулювати ним.

Яке ставлення сторін до енергетичного перемир'я?