Історик, дипломат, політик Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що у контексті енергетичного перемир'я Путін використав Трампа. Президент США це розуміє, однак адресує свою злість не кремлівському диктатору, а іншим.
Як Путін використав Трампа?
Роман Безсмертний підкреслив, що російський диктатор використав американського лідера, пообіцявши йому так зване енергетичне перемир'я в Україні, але не дотримав слова. Не випадково у засобах масової інформації пишуть про це.
Крім того, Трамп переконав Україну зупинити обстріли по важливих об'єктах Росії, але Кремль в той час накопичував сили для атак по українській енергетиці.
Очевидно, що ця ситуація чітко свідчить – Путіну байдуже, яку позицію, які прохання висловлює Трамп. Трамп же не може зізнатися, що він ніхто для Путіна. Тому він і біситься, і нападає на журналістів, які ставлять йому неприємні питання,
– зауважив дипломат.
Американському президенту складно визнати, що Путіну вдається маніпулювати ним.
Яке ставлення сторін до енергетичного перемир'я?
Посольство України у США передало Держдепартаменту повний перелік обстрілів, здійснених Росією від початку так званого енергетичного перемир'я, аби зруйнувати аргументи Москви на переговорах. Посол Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує від США підходу – "менше ілюзій, більше тиску".
Росія погодилася на "енергетичне перемир'я" не з гуманних міркувань, а як частину тактики тиску й маніпуляції на переговорах, зазначають в ISW. Аналітики вважають, що Кремль використав паузу після завдання серйозної шкоди українській енергосистемі, щоб накопичити ресурси й подати мораторій як "велику поступку" для Заходу.
Поки у США позитивно оцінюють домовленості з Путіним, російські пропагандисти відкрито визнають, що так зване енергетичне перемир'я використали для розвідки й коригування майбутніх ударів по Україні. На російському телебаченні цю паузу цинічно називають "жестом доброї волі" та заявляють, що удари мали бути ще жорсткішими.