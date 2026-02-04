Україна зібрала й передала США усі дані про обстріли Росії, які відбулися у час так званого перемир'я. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чому Путін узагалі пішов на такий ризикований крок і яку відповідь для нього може готувати Дональд Трамп.

Що змусило Путіна піти на енергетичне перемир'я?

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що дії Володимира Путіна були передбачуваними. Новим масованим обстрілом він хотів справити враження на Генсека НАТО Марка Рютте, який на той момент був в Україні, а також він намагався продемонструвати сильну позицію перед наступним раундом переговорів.

Трамп неодноразово казав, що роздратований комунікацією з Путіним. Чи очікував він, що Путін дотримуватиметься домовленостей – це виключно його сприйняття. Путін також вважає, що Трамп щось порушив, запровадивши санкції проти "Роснєфти" та "Лукойла". Ці дії Трампа поставили Путіна у скрутну ситуацію, адже до того він ні про що не хотів домовлятися,

– зауважив Клімкін.

Після санкції США та нового раунду переговорів, який схарактеризували як конструктивний, Путін пішов на хитку, та все ж поступку – зупинити удари по українській енергетиці. У такий спосіб Кремль таки показав, що домовленості з ним все ж можливі.

"Це класична гра. Путін зрозумів, що або Трамп продовжить чинити на нього тиск, або йому доведеться погодитися на енергетичне перемир'я. Воно було недовгим, бо в розуміння Кремля все чогось коштує. Але, звісно, Трамп від цього дратується. Вже найближчим часом ми побачимо, чи покаже він своє роздратування через новий тиск на Росію", – наголосив ексміністр.

Водночас не варто сподіватися на те, що через зрив домовленостей про енергетичне перемир'я Трамп пішов би на такий серйозний крок, як, наприклад, передачу ракет Tomahawk Україні. Це, за словами Клімкіна, пов'язано і з технічними проблемами, і з політичними. Адже пускових установок для цих ракет у США не дуже багато. До того ж американський президент не раз наголошував, що зброю для України не передаватимуть безплатно.

Але він справді може продавати більше зброї за європейські гроші. Також Трамп може підвищувати ставку щодо нових санкцій. Тим паче прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що відмовлятиметься від російської нафти. Так, Трампу вдасться тримати під контролем, якщо не ціни на нафту, то нафтові потоки. Це дуже погана новина для Росії,

– зауважив Клімкін.

Ексміністр додав, що Трамп не хоче різко збільшувати тиск на Росію. Однак він планує поступово зменшувати маневр для Путіна. Хоч, варто додати, що після реальної перемоги у Венесуелі, американський президент відчув свою силу, а тому може "психонути" і щодо Росії.

Як Путін принизив Трампа?

Політтехнолог Михайло Шейтельман також звернув увагу на домовленість Дональда Трампа та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо нафти. Адже раніше американський лідер ввів підвищений тариф для Індії до 50% через їхню закупівлю російської нафти. Здається, такий тиск Трампа справді спрацював і важливий покупець для Росії тепер перейде до США.

Зараз же Трамп, невдоволений зривом домовленостей з Кремлем, може піти на прямий тиск щодо Росії.

Путін дуже осоромив Трампа. Коли Росія вже завдавала ударів по Україні (у ніч на 3 січня, – 24 Канал), Трамп вийшов із заявою про те, що він домовиться з Путіним і той зупинить атаки. У цей момент Трамп не знав, що якраз це і відбувається. Його дуже підставив Путін,

– наголосив Шейтельман.

Не лише прибічники України, але й близькі до американського президента особи, можуть акцентувати на такому глузливому кроці з боку Путіна. Адже він, безсумнівно, принизив Трампа і підірвав його авторитет.

Саме тому, вважає політтехнолог, наступний крок Трампа може бути гнівною відповіддю Росії.

Які важелі тиску на Росію досі є у США?

Думка про те, що Сполучені Штати вже вичерпали усі інструменти примусу щодо Росії, не зовсім коректно відображають реальність. Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов зауважив, що США можуть діяти непередбачувано та жорстко, коли дії Кремля не відповідають їхнім інтересам.

Зокрема, це чітко стало зрозуміло, коли кілька російських танкерів захопили американські військові.

Дотримання вже наявних санкцій може звестися до блокування діяльності тіньового флоту Росії. В американців є дуже багато інструментів, які ще більше можуть нашкодити російській торгівлі нафтою. Формально, не вводячи нових санкцій, США можуть посилити тиск на Індію, Китай, країни, які надають Росії кораблі тощо,

– зазначив Богданов.

Затримання російських кораблів – навіть тимчасове – все одно створює проблеми, тож подекуди достатньо і цього.

"З огляду на те, що ціни на нафту не надто високі, для Росії це може бути смертельною небезпекою. Тому що грошей на війну у них справді майже не лишилося. Питання в тому, що станеться раніше: чи Росія втратить спроможність вести війну, чи Україну змусять піти на неприпустимі поступки. Наразі я не бачу причин для останнього", – зауважив експерт.

