Историк, дипломат, политик политик Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в контексте энергетического перемирия Путин использовал Трампа. Президент США это понимает, однако адресует свою злость не кремлевскому диктатору, а другим.

Как Путин использовал Трампа?

Роман Бессмертный подчеркнул, что российский диктатор использовал американского лидера, пообещав ему так называемое энергетическое перемирие в Украине, но не сдержал слово. Не случайно в средствах массовой информации пишут об этом.

Кроме того, Трамп убедил Украину остановить обстрелы по важным объектам России, но Кремль в то время накапливал силы для атак по украинской энергетике.

Очевидно, что эта ситуация четко свидетельствует – Путину безразлично, какую позицию, какие просьбы высказывает Трамп. Трамп же не может признаться, что он никто для Путина. Поэтому он и бесится, и нападает на журналистов, которые ставят ему неприятные вопросы,

– заметил дипломат.

Американскому президенту сложно признать, что Путину удается манипулировать им.

Каково отношение сторон к энергетическому перемирию?