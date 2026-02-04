Историк, дипломат, политик политик Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в контексте энергетического перемирия Путин использовал Трампа. Президент США это понимает, однако адресует свою злость не кремлевскому диктатору, а другим.
Как Путин использовал Трампа?
Роман Бессмертный подчеркнул, что российский диктатор использовал американского лидера, пообещав ему так называемое энергетическое перемирие в Украине, но не сдержал слово. Не случайно в средствах массовой информации пишут об этом.
Кроме того, Трамп убедил Украину остановить обстрелы по важным объектам России, но Кремль в то время накапливал силы для атак по украинской энергетике.
Очевидно, что эта ситуация четко свидетельствует – Путину безразлично, какую позицию, какие просьбы высказывает Трамп. Трамп же не может признаться, что он никто для Путина. Поэтому он и бесится, и нападает на журналистов, которые ставят ему неприятные вопросы,
– заметил дипломат.
Американскому президенту сложно признать, что Путину удается манипулировать им.
Каково отношение сторон к энергетическому перемирию?
Посольство Украины в США передало Госдепартаменту полный перечень обстрелов, совершенных Россией с начала так называемого энергетического перемирия, чтобы разрушить аргументы Москвы на переговорах. Посол Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от США подхода – "меньше иллюзий, больше давления".
Россия согласилась на "энергетическое перемирие" не из гуманных соображений, а как часть тактики давления и манипуляции на переговорах, отмечают в ISW. Аналитики считают, что Кремль использовал паузу после нанесения серьезного ущерба украинской энергосистеме, чтобы накопить ресурсы и подать мораторий как "большую уступку" для Запада.
Пока в США положительно оценивают договоренности с Путиным, российские пропагандисты открыто признают, что так называемое энергетическое перемирие использовали для разведки и корректировки будущих ударов по Украине. На российском телевидении эту паузу цинично называют "жестом доброй воли" и заявляют, что удары должны были быть еще жестче.