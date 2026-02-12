На этом в интервью 24 Каналу отметил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что сегодня не Трамп является человеком, который в состоянии остановить боевые действия, в этом процессе более важную роль играет Китай.

Диалог между США и Китаем: какие сценарии могут воплотиться?

Если будет воля Пекина приостановить российско-украинскую войну, независимо от желаний и планов Путина, то, по убеждению Петра Кульпы, он способен это сделать. США сегодня должны говорить об этом с Китаем, а не Россией.

"Это реально при условии, если будет соглашение между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп в прошлом году показал, что у него нет сил и достаточных рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. Нет у него инструментов, чтобы нажать и на Украину настолько сильно, чтобы она согласилась капитулировать. Доплата за счет украинского суверенитета также оказалась невозможной, независимо от внутреннего и внешнего давления", – констатировал Кульпа.

По мнению политолога Владимира Фесенко, США установили дедлайн для завершения войны до начала лета, потому что 4 июля там будет отмечаться 250-летний юбилей со дня подписания Декларации независимости Соединенных Штатов. Политолог предположил, что именно к этой дате американский лидер стремится достичь мирного соглашения и показать себя как миротворца.

Бывший секретарь польской делегации НАТО отметил, что в новых обстоятельствах глобальной системы США потеряли роль единственной сверхдержавы. Появился на международной арене коммунистический Китай, который дал ответ США на их тарифную и технологическую агрессию, заставил признать свою полноценную роль. Кульпа подчеркнул, что решение по войне, которая работает геополитически в пользу Китая, могут быть достигнуты только в рамках диалога между указанными обеими странами.

Если будет согласие, если США и Китай найдут выход для мирного существования, пространство как для одной, так и для другой сверхдержавы, тогда будем двигаться в сторону мира. Если будет продолжаться курс на ревизионизм, который начала Россия и к которой присоединился Трамп, то будем идти в сторону войны,

– отметил Кульпа.

По словам бывшего секретаря польской делегации в НАТО, дальше война может расшириться против Восточного фланга Североатлантического Альянса, не исключено, что может быть на Ближнем Востоке, а также произойти агрессия Северной Кореи против Южной Кореи. Такое развитие событий Петр Кульпа считает вполне реальным и указывает, что сегодня все будет зависеть от разговора между США и Китаем, его результатов.

