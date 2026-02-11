Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.
Чи готова Москва до перемир'я?
Під час переговорів в Абу-Дабі представники США знову запропонували запровадити енергетичне перемир'я. Однак Україна досі не отримала реакції Росії.
Напевно, навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак,
– додав глава держави.
За словами президента, такі дії ворога говорять про те, що росіяни до енергетичного перемир'я "поки що не готові".