Політолог Вадим Денисенко висловив у розмові з 24 Каналом свою версію імовірних домовленостей між Вашингтоном та Росією. Вони могли безпосередньо стосуватися України.
Чому Росія образилась на Трампа?
Денисенко наголосив, що одразу після переговорів в Анкориджі стало зрозуміло, що Трамп, імовірно, погодився на обмін територіями у контексті розв'язання війни в Україні. У ЗМІ з'явилися відповідні "зливи" інформації.
Однак проти цього виступила вся американська преса, включно із протрампівською. У той момент Трамп просто не зміг розвернутися на 180 градусів,
– підкреслив політолог.
Після цього Трамп був змушений відіграти, за його словами, назад. І це певною мірою дратує Росію, адже у Кремлі вважали, що вони фактично досягли свого.
"Станом на зараз росіяни не мають можливості добитися цього. Ба більше, в Росії є усвідомлення того, що в середньостроковій перспективі ніякого захоплення Донбасу їм не світить. Саме тому й була ухвалена стратегія щодо блекауту в Україні. А також щодо того, щоб робити все можливе задля прискорення переговорного процесу", – пояснив Вадим Денисенко.
До слова. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви була важливою позиція США щодо України, попри те, що "сказали б у Києві або "печерні русофоби" в ЄС". Росія, за його словами, узгодила пропозицію США щодо України в Анкориджі, а тому "проблема має бути вирішена". Лавров також дорікнув Вашингтону, що він не тільки не оскаржує закони Байдена, але й запроваджує нові санкції проти Росії.
Проте навіть проголошуючи різкі заяви у бік США, росіяни, на думку політолога, все одно намагаються не поваритися із Трампом.
Вони удають, що ображені, підіймають ставки, у них є багато ліній наступу. Була заява Лаврова та інших російських посадовців про те, що ціллю Росії є те, щоб було визнано Донбас російським. Росіяни з різних боків торпедують ситуацію,
– наголосив він.
Паралельно в Росії розповідають про те, що вони ось-ось захоплять весь Донбас і тому потрібно йти їм на поступки. При цьому, за словами політолога, вони розуміють, що це їм не вдасться зробити у воєнному плані. Тому ключова ціль Москви на сьогодні – прискорити переговори через блекаут.
Які ще різкі заяви зробив Лавров?
За словами міністра закордонних справ Росії США створюють штучні перешкоди для контактів з Кремлем. За словами Лаврова, Росія і США після Анкориджа мали б "перейти до широкої співпраці", але в реальності цього не відбувається. Ба більше, Вашингтон нібито сам не готовий виконувати свої пропозиції щодо України, зроблені в Анкориджі. Також Росія не бачить перспектив щодо майбутніх економічних відносин зі США.
Також Лавров погрожує Європі, якщо вона нападе на Росію. У відповідь Москва дасть "повноцінну військову відповідь" усіма наявними у неї засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього.
Крім того, очільник російського МЗС закликав "не впадати у захоплення" через зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Також, за словами Лаврова, не варто перебільшувати вплив Трампа на Європу та Володимира Зеленського.