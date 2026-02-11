Политолог Вадим Денисенко высказал в разговоре с 24 Каналом свою версию вероятных договоренностей между Вашингтоном и Россией. Они могли непосредственно касаться Украины.

Почему Россия обиделась на Трампа?

Денисенко отметил, что сразу после переговоров в Анкоридже стало понятно, что Трамп, вероятно, согласился на обмен территориями в контексте развязывания войны в Украине. В СМИ появились соответствующие "сливы" информации.

Однако против этого выступила вся американская пресса, включая протрамповскую. В тот момент Трамп просто не смог развернуться на 180 градусов,

– подчеркнул политолог.

После этого Трамп был вынужден отыграть, по его словам, назад. И это в определенной степени раздражает Россию, ведь в Кремле считали, что они фактически достигли своего.

"По состоянию на сейчас россияне не имеют возможности добиться этого. Более того, в России есть осознание того, что в среднесрочной перспективе никакого захвата Донбасса им не светит. Именно поэтому и была принята стратегия по блэкауту в Украине. А также относительно того, чтобы делать все возможное для ускорения переговорного процесса", – объяснил Вадим Денисенко.

К слову. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы была важной позиция США по Украине, несмотря на то, что "сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС". Россия, по его словам, согласовала предложение США по Украине в Анкоридже, а потому "проблема должна быть решена". Лавров также упрекнул Вашингтон, что он не только не оспаривает законы Байдена, но и вводит новые санкции против России.

Однако даже провозглашая резкие заявления в сторону США, россияне, по мнению политолога, все равно пытаются не повариться с Трампом.

Они делают вид, что обижены, поднимают ставки, у них есть много линий наступления. Было заявление Лаврова и других российских чиновников о том, что целью России является то, чтобы было признано Донбасс российским. Россияне с разных сторон торпедируют ситуацию,

– подчеркнул он.

Параллельно в России рассказывают о том, что они вот-вот захватят весь Донбасс и поэтому нужно идти им на уступки. При этом, по словам политолога, они понимают, что это им не удастся сделать в военном плане. Поэтому ключевая цель Москвы на сегодня – ускорить переговоры через блэкаут.

