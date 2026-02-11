Политолог Вадим Денисенко высказал в разговоре с 24 Каналом свою версию вероятных договоренностей между Вашингтоном и Россией. Они могли непосредственно касаться Украины.
К теме "Трамп играет очень цинично": что на самом деле стоит за дедлайном по концу войны в Украине
Почему Россия обиделась на Трампа?
Денисенко отметил, что сразу после переговоров в Анкоридже стало понятно, что Трамп, вероятно, согласился на обмен территориями в контексте развязывания войны в Украине. В СМИ появились соответствующие "сливы" информации.
Однако против этого выступила вся американская пресса, включая протрамповскую. В тот момент Трамп просто не смог развернуться на 180 градусов,
– подчеркнул политолог.
После этого Трамп был вынужден отыграть, по его словам, назад. И это в определенной степени раздражает Россию, ведь в Кремле считали, что они фактически достигли своего.
"По состоянию на сейчас россияне не имеют возможности добиться этого. Более того, в России есть осознание того, что в среднесрочной перспективе никакого захвата Донбасса им не светит. Именно поэтому и была принята стратегия по блэкауту в Украине. А также относительно того, чтобы делать все возможное для ускорения переговорного процесса", – объяснил Вадим Денисенко.
К слову. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы была важной позиция США по Украине, несмотря на то, что "сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС". Россия, по его словам, согласовала предложение США по Украине в Анкоридже, а потому "проблема должна быть решена". Лавров также упрекнул Вашингтон, что он не только не оспаривает законы Байдена, но и вводит новые санкции против России.
Однако даже провозглашая резкие заявления в сторону США, россияне, по мнению политолога, все равно пытаются не повариться с Трампом.
Они делают вид, что обижены, поднимают ставки, у них есть много линий наступления. Было заявление Лаврова и других российских чиновников о том, что целью России является то, чтобы было признано Донбасс российским. Россияне с разных сторон торпедируют ситуацию,
– подчеркнул он.
Параллельно в России рассказывают о том, что они вот-вот захватят весь Донбасс и поэтому нужно идти им на уступки. При этом, по словам политолога, они понимают, что это им не удастся сделать в военном плане. Поэтому ключевая цель Москвы на сегодня – ускорить переговоры через блэкаут.
Какие еще резкие заявления сделал Лавров?
По словам министра иностранных дел России США создают искусственные препятствия для контактов с Кремлем. По словам Лаврова, Россия и США после Анкориджа должны были бы "перейти к широкому сотрудничеству", но в реальности этого не происходит. Более того, Вашингтон якобы сам не готов выполнять свои предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Также Россия не видит перспектив относительно будущих экономических отношений с США.
Также Лавров угрожает Европе, если она нападет на Россию. В ответ Москва даст "полноценный военный ответ" всеми имеющимися у нее средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет.
Кроме того, глава российского МИД призвал "не впадать в восторг" из-за усилий Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Также, по словам Лаврова, не стоит преувеличивать влияние Трампа на Европу и Владимира Зеленского.