Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий объяснил 24 Каналу, что Украине принципиально важно иметь европейцев в переговорном процессе.

Зачем Россия продвигает Шредера как посредника в переговорах?

По словам эксперта, Шредер является классическим пророссийским агентом, и появление его кандидатуры является фактически инициативой Путина, а не Берлина. Россия до сих пор категорически отказывалась садиться за стол переговоров, если там будут европейцы, – и вдруг появляется предложение зайти через Шредера и Штайнмайера.

Имя не имеет значения – все знают, кто такой Шредер. Главное то, что если европейцы смогут зайти в переговорную комнату, даже через него, – это уже победа. Потому что потом можно менять людей и подходы, но сам факт присутствия европейцев за столом – это то, чего сейчас критически важно достичь,

– сказал Городницкий.

Европейцы нужны Украине, потому что имеют мощные рычаги влияния на Россию – санкции, замороженные активы, финансирования. Россия же стремится переждать и получить политические дивиденды, если в Германии, Франции или Великобритании к власти придут правые – партия Альтернатива для Германии, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж.

Эксперт отметил, что Украина играет в такую же игру, только наоборот – добивается, чтобы за столом были проукраинские субъекты, которые будут влиять на Россию.

"ЕС давно не является нейтральной стороной, это союзник Украины, который финансирует, вооружает, блокирует российские активы. Фактически мы уже имеем мини-НАТО с Европой, и именно поэтому европейцы должны быть за столом переговоров. Политические препятствия мы преодолеем – но сейчас надо затянуть их туда любым методом, даже если этим методом будет Шредер", – подчеркнул Городницкий.

Обратите внимание! Владимир Путин изменил риторику в отношении Украины, заявив о возможности встречи с Владимиром Зеленским в третьей стране. Он также отметил, что Россия допускает участие третьих сторон в переговорах, однако настаивает, что перед любой встречей должен быть подготовлен согласованный текст мирного соглашения.

Что еще известно о мирных переговорах между Украиной и Россией?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров. По его словам, Путин "посылает сигналы", которые могут свидетельствовать о его открытости к мирным переговорам.

В то же время российский лидер заявил о готовности к диалогу с ЕС и отметил, что не возражает против посредничества любого европейского политика, который не делал резко враждебных заявлений в отношении России.

Россия заявила о приостановлении трехсторонних переговоров с участием Украины и США, не уточнив, когда именно они могут быть возобновлены. В Кремле также отметили, что процесс возможного мирного урегулирования будет долгим и сложным.