Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Politico.

Як Зеленський прокоментував те, що діти російських можновладців живуть у США?

Зеленський нагадав в інтерв'ю, що багато родичів впливових росіян живуть у Європі та США. Проти них не вводять санкції. Росіяни мають у західних країнах нерухомість, дітей, але не поважають ці країни.

Валіть в Росію. Ідіть додому. Ви нікого не поважаєте в Сполучених Штатах, ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну, Європу тощо. Ідіть додому,

– заявив Зеленський.

Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції