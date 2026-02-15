Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Politico.
Як Зеленський прокоментував те, що діти російських можновладців живуть у США?
Зеленський нагадав в інтерв'ю, що багато родичів впливових росіян живуть у Європі та США. Проти них не вводять санкції. Росіяни мають у західних країнах нерухомість, дітей, але не поважають ці країни.
Валіть в Росію. Ідіть додому. Ви нікого не поважаєте в Сполучених Штатах, ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну, Європу тощо. Ідіть додому,
– заявив Зеленський.
Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції
Зеленський повідомив про домовленості щодо нових пакетів підтримки для України, зокрема ракет для ППО проти балістики.
У Мюнхені він домовився з лідерами "Берлінського формату" про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України.
Крім того, Володимир Зеленський розповів, що Україна сформує та відправить партнерам список потреб для підтримки енергетики та військових.