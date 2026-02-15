Про це повідомив у відеозверненні президент України.

Проти кого введуть санкції?

Зеленський заявив, що санкції введуть проти росіян, які працюють на російську агресію та ставлять спорт на службу війні. Український пакет обмежень, за його словами, має стати сигналом для інших країн, що ігнорувати підтримку війни не можна.

Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості,

– наголосив президент України.

Зеленський також додав, що Україна буде відновлювати справедливість. Відтак указ президента щодо нового пакета санкцій оприлюднять незабаром, резюмував він.

