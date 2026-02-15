Об этом сообщил в видеообращении президент Украины.
Против кого введут санкции?
Зеленский заявил, что санкции введут против россиян, которые работают на российскую агрессию и ставят спорт на службу войне. Украинский пакет ограничений, по его словам, должен стать сигналом для других стран, что игнорировать поддержку войны нельзя.
Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости,
– подчеркнул президент Украины.
Зеленский также добавил, что Украина будет восстанавливать справедливость. Поэтому указ президента о новом пакете санкций обнародуют вскоре, резюмировал он.
Последние заявления относительно санкций против России
Президент Зеленский призвал Европу ввести санкции против "Росатома" и семей российских чиновников, которые находятся на Западе. Он подчеркнул, что эти люди пользуются преимуществами демократических государств, но поддерживают войну России против Украины.
Ранее Украина уже вводила санкции против 91 судна "теневого флота" россиян. Они перевозили нефть в обход международных ограничений.
Также Евросоюз подготовил новый пакет санкций против экспорта российской нефти и металлов.