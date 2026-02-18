Водночас Володимир Зеленський наголосив, що українці ніколи не підтримають рішення, яке означатиме фактичну втрату Донбасу. Про це повідомляє Axios.

Що відомо про позицію Києва та Вашингтона?

Україна та Сполучені Штати погодилися, що будь-яку потенційну угоду, яка стосуватиметься завершення війни, мають винести на всеукраїнський референдум.

Йдеться про можливий політичний механізм, який дозволив би легітимізувати історичні рішення щодо майбутнього держави, включно з територіальними питаннями, гарантіями безпеки та статусом окупованих територій.

За даними співрозмовників видання, і Київ, і Вашингтон вважають, що суспільство має остаточно висловитися щодо потенційних компромісів, якщо такі будуть досягнуті.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка угода, яка передбачатиме фактичну відмову від Донбасу, не буде підтримана українцями.

Емоційно люди цього ніколи не пробачать. Ніколи. Не пробачать ні мені, ні [США],

– сказав він.

За його словами, питання територій – це не лише політика, а й долі громадян України, які проживають на окупованих територіях. Тому рішення, що означатиме втрату суверенітету над Донбасом, не може бути прийнятним для суспільства.

Які заяви ще зробив Зеленський?