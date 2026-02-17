Президент наполягає, що Росія теж повинна відвести свої сили на аналогічну відстань. Він також проти, аби ця територія перейшла під контроль Москви. Свою позицію український лідер висловив в інтерв'ю Axios.

Яку мирну угоду українці ніколи не приймуть?

Зеленський наголосив, що Київ і Вашингтон дійшли згоди, що будь-яка мирна угода має бути винесена на референдум в Україні.

Якщо угода передбачатиме лише вихід України з Донбасу – з фактичною відмовою від суверенітету та громадян, які там проживають, то її, на думку президента, не підтримають.

Люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Не пробачать… ні мені, ні США,

– сказав політик.

За його словами, українці "не можуть зрозуміти, чому їх просять віддати ще більше землі". "Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля", – додав він.

Водночас, якщо угода просто зафіксує нинішню лінію фронту на Донбасі (як це планується щодо двох інших регіонів, де Росія контролює території), Зеленський вважає, що українці можуть підтримати такий варіант на референдумі.

Якщо в документі буде записано, що ми залишаємося там, де стоїмо на лінії зіткнення, думаю, люди підтримають це на референдумі. Це моя думка,

– пояснив він.

Тим часом Росія продовжує наполягати на повному контролі над Донбасом – через переговори або силою.

