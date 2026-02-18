Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, объяснив, какие новые требования могут выдвинуть россияне по украинским территориям. Напомним, что накануне переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Женеве российская делегация должна обсудить более широкий круг вопросов, в частности, главные, касающиеся территорий.

К теме Украина и США согласились, что возможное соглашение по войне вынесут на референдум, – Axios

Какие новые условия может выдвинуть Россия на переговорах?

Ступак отметил, что Россия, вероятно, потребует, чтобы Украина не просто вышла из собственных территорий, но и чтобы они были признаны российскими. Со стороны Москвы это понятное намерение, ведь зачем тогда они воевали за эти территории, если эти земли не признают их.

Трудно сказать, что будет первым в этой цепочке, но если территория признана российской, тогда она уже не является украинской. И Кремль, вероятно, также будет настаивать на том, чтобы Украина избавилась от этих территорий, отметил это в Конституции. Для России это также ключ к отмене санкций,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Соответственно, если территории признаны российскими и не являются украинскими, то нет и предмета спора. Тогда, как заметил Ступак, санкции, которые были наложены на Россию, должны быть сняты. Если не все ограничения, то по крайней мере их львиная часть. По логике россиян, за что накладывать на них санкции, если Украина, мол, сама признала территории российскими.

Обратите внимание! Россияне неоднократно подчеркивали необходимость предоставления им гарантий безопасности. В частности заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что мирное соглашение с Украиной должно включать гарантии безопасности для России. Он считает, что европейские лидеры в этом вопросе игнорируют российские интересы. Однако без обеспечения безопасности России мирное соглашение невозможно.

"Также Россия хочет гарантий безопасности для себя, и это странно и вызывающе. Какими они должны быть? Украина не вступала в НАТО. Каким образом Россия хочет зафиксировать, что она не станет членом Альянса – в совместном документе, который подпишут 32 страны-участницы? А Путин потом положит его где-то Эрмитаже под стекло и скажет, что заставил НАТО подчиниться и Украина никогда не будет членом Альянса?! – подчеркнул он.

Так же гарантиями безопасности для себя, как отметил екссотрудник СБУ, Россия может видеть лимитацию украинского вооружения с наложением ограничения на производство Украиной вооружения с радиусом действия более 30 километров. Или ограничение украинской армии до количества 80 тысяч военных. Однако тогда, кто будет осуществлять контроль за соблюдением этих ограничений?

Наверняка Россия рассчитывает на то, что оставит это право за собой. Так же как и контроль за проведением выборов в Украине. Это самый идеальный сценарий Москвы,

– отметил Иван Ступак.

Поэтому, по его мнению, если Россия выдвинет такие условия, то договариваться с ней не о чем на этом этапе.

Как проходят переговоры в Женеве?