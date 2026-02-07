Однак президент не зазначив, де можуть відбутися зміни. Про це Трамп повідомив на нещодавній пресконференції, передає 24 Канал.
Дивіться також США мають свою вигоду у переговорах в Абу-Дабі: як цим маніпулює Росія
Яку заяву зробив Трамп щодо України?
Американський лідер зазначив, що між сторонами пройшли "дуже хороші" переговори й у питанні миру в Україні "є просування".
Трамп на борту літака Air Force One прокоментував переговори в Абу-Дабі, які тривали між Україною, Росією та США 4 і 5 лютого. За словами президента, його представники багато розмовляють і мають певні результати як в переговорах з Іраном, так і з Росією та Україною.
Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися,
– заявив Дональд Трамп.
Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?
В ОАЕ знову зустрічалися делегації України, Росії та США. 4 і 5 лютого їм вдалося домовитися про обмін 314 військових полонених. До України внаслідок цього повернулися 157 українських захисників, які перебували в російському поневоленні.
Під час розмови представники Володимира Путіна визначили, що в мирній угоді має бути пункт про те, що "всі країни" визнають Донбас російським. Які країни маються на увазі під словом "всі" – не уточнюється.
Водночас США та Україна обговорюють можливість підписання мирної угоди з Росією вже в березні. Однак територіальні питання досі не вирішені, тож строки можуть зміститись.
Загалом в Абу-Дабі сторони обговорювали процедурні питання розведення військ і припинення вогню.