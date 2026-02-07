Однак президент не зазначив, де можуть відбутися зміни. Про це Трамп повідомив на нещодавній пресконференції, передає 24 Канал.

Яку заяву зробив Трамп щодо України?

Американський лідер зазначив, що між сторонами пройшли "дуже хороші" переговори й у питанні миру в Україні "є просування".

Трамп на борту літака Air Force One прокоментував переговори в Абу-Дабі, які тривали між Україною, Росією та США 4 і 5 лютого. За словами президента, його представники багато розмовляють і мають певні результати як в переговорах з Іраном, так і з Росією та Україною.

Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися,

– заявив Дональд Трамп.

Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?