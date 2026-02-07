Однако президент не отметил, где могут произойти изменения. Об этом Трамп сообщил на недавней пресс-конференции, передает 24 Канал.
Смотрите также США имеют свою выгоду в переговорах в Абу-Даби: как этим манипулирует Россия
Какое заявление сделал Трамп по Украине?
Американский лидер отметил, что между сторонами прошли "очень хорошие" переговоры и в вопросе мира в Украине "есть продвижение".
Трамп на борту самолета Air Force One прокомментировал переговоры в Абу-Даби, которые продолжались между Украиной, Россией и США 4 и 5 февраля. По словам президента, его представители много разговаривают и имеют определенные результаты как в переговорах с Ираном, так и с Россией и Украиной.
Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти,
– заявил Дональд Трамп.
Что известно о мирных переговорах в Абу-Даби?
В ОАЭ снова встречались делегации Украины, России и США. 4 и 5 февраля им удалось договориться об обмене 314 военных пленных. В Украину в результате этого вернулись 157 украинских защитников, которые находились в российском порабощении.
Во время разговора представители Владимира Путина определили, что в мирном соглашении должен быть пункт о том, что "все страны" признают Донбасс российским. Какие страны имеются в виду под словом "все" – не уточняется.
В то же время США и Украина обсуждают возможность подписания мирного соглашения с Россией уже в марте. Однако территориальные вопросы до сих пор не решены, поэтому сроки могут сместиться.
Всего в Абу-Даби стороны обсуждали процедурные вопросы разведения войск и прекращения огня.