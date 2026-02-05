Стоит понимать, что американский лидер говорил обо всем с точки зрения США. Как заметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, не надо ожидать от него искренней поддержки Украины.

Какова истинная цель США в переговорах?

Очевидно, что Трамп прежде всего отстаивает интересы своей страны, а судьба нашего государства точно не на первом месте. Поэтому не стоит делать его объектом критики, ведь в сложившейся ситуации, – виноват только Владимир Путин и России, которая на нас напала.

Однако, это не означает, что российско-украинская война не входит в повестку дня Трампа. Ему важно реализовать этот пункт, заморозить боевые действия до саммита с Си Цзиньпином,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Лидеры Китая и США уже провели телефонный разговор. Трамп остался им доволен. Мы не знаем деталей, но нам очевидны принципы внешней политики Америки. В частности попытки Трампа как можно быстрее завершить войну свидетельствует о том, что таким образом он хочет конкурировать с Китаем на территории России.

"Конкуренция будет идти за деньги, ресурсы, которые Пекин бесплатно берет у России. Чем дольше идет война, тем дешевле Китай покупает газ, нефть и многое другое. И тем больше Си Цзиньпин влияет на геополитику через Россию", – отметил Валерий Клочок.

Интересно! В феврале 2026 года лидеры Китая и США провели "замечательный разговор". Он касался торговли, Тайваня, военных вопросов. Также стороны обсудили запланированный визит Трампа в Пекин. А ключевой темой стала российско-украинская война.

Россия уже проводит различные гибридные действия против Европы. Она хочет вернуться на геополитическую арену, а Трамп пытается использовать это в своих интересах. Но его главная цель – Китай.

Как Россия хочет манипулировать Трампом?

Переговоры в Абу-Даби россияне также хотят использовать, поэтому строят их на принципах, которые могут понравиться США. В Кремле понимают, что Трамп хочет замораживания войны, поэтому требуют что-то взамен. Например, России интересна история об окончании договора о нераспространении ракет большой дальности.

Кроме этого, россияне неоднократно просили США о восстановлении авиасообщения, снятия санкций. Поэтому сейчас для путинского режима открывается возможность получить выгоды, усилить свою роль в геополитике и все это из-за замораживания войны.

Со своей стороны Трамп давит на Путина, хочет привести к уменьшению доходности России от продажи нефти. Поэтому проблемы у Кремля очень большие. Лидер США не раз об этом говорил. Переговоры в Абу-Даби выгодны для Трампа, потому что именно так он работает с Россией,

– добавил Валерий Клочок.

Итак, сейчас продолжается большая геополитическая игра, в которой остается противостояние Китая и США, России и Украины. Завершение войны не стоит рассматривать только в плоскости того, что обещал Трамп, ведь он много говорил об Украине, Гренландии, Иране, Венесуэле. Надо следить за его действиями и тем, что произойдет дальше.

Какие итоги переговоров 4 – 5 февраля в Абу-Даби?