Стоит понимать, что американский лидер говорил обо всем с точки зрения США. Как заметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, не надо ожидать от него искренней поддержки Украины.
Какова истинная цель США в переговорах?
Очевидно, что Трамп прежде всего отстаивает интересы своей страны, а судьба нашего государства точно не на первом месте. Поэтому не стоит делать его объектом критики, ведь в сложившейся ситуации, – виноват только Владимир Путин и России, которая на нас напала.
Однако, это не означает, что российско-украинская война не входит в повестку дня Трампа. Ему важно реализовать этот пункт, заморозить боевые действия до саммита с Си Цзиньпином,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Лидеры Китая и США уже провели телефонный разговор. Трамп остался им доволен. Мы не знаем деталей, но нам очевидны принципы внешней политики Америки. В частности попытки Трампа как можно быстрее завершить войну свидетельствует о том, что таким образом он хочет конкурировать с Китаем на территории России.
"Конкуренция будет идти за деньги, ресурсы, которые Пекин бесплатно берет у России. Чем дольше идет война, тем дешевле Китай покупает газ, нефть и многое другое. И тем больше Си Цзиньпин влияет на геополитику через Россию", – отметил Валерий Клочок.
Интересно! В феврале 2026 года лидеры Китая и США провели "замечательный разговор". Он касался торговли, Тайваня, военных вопросов. Также стороны обсудили запланированный визит Трампа в Пекин. А ключевой темой стала российско-украинская война.
Россия уже проводит различные гибридные действия против Европы. Она хочет вернуться на геополитическую арену, а Трамп пытается использовать это в своих интересах. Но его главная цель – Китай.
Как Россия хочет манипулировать Трампом?
Переговоры в Абу-Даби россияне также хотят использовать, поэтому строят их на принципах, которые могут понравиться США. В Кремле понимают, что Трамп хочет замораживания войны, поэтому требуют что-то взамен. Например, России интересна история об окончании договора о нераспространении ракет большой дальности.
Кроме этого, россияне неоднократно просили США о восстановлении авиасообщения, снятия санкций. Поэтому сейчас для путинского режима открывается возможность получить выгоды, усилить свою роль в геополитике и все это из-за замораживания войны.
Со своей стороны Трамп давит на Путина, хочет привести к уменьшению доходности России от продажи нефти. Поэтому проблемы у Кремля очень большие. Лидер США не раз об этом говорил. Переговоры в Абу-Даби выгодны для Трампа, потому что именно так он работает с Россией,
– добавил Валерий Клочок.
Итак, сейчас продолжается большая геополитическая игра, в которой остается противостояние Китая и США, России и Украины. Завершение войны не стоит рассматривать только в плоскости того, что обещал Трамп, ведь он много говорил об Украине, Гренландии, Иране, Венесуэле. Надо следить за его действиями и тем, что произойдет дальше.
Какие итоги переговоров 4 – 5 февраля в Абу-Даби?
Российские пропагандисты написали о еще одном условии, которое выдвинула страна-агрессор. Теперь Путин хочет не только полного контроля над Донбассом, но и признания оккупированных территорий российскими со стороны других стран. Владимир Зеленский отметил, что это ничего не даст, такие решения никто не подпишет.
По итогам переговоров стало известно об освобождении 157 пленных. Перед тем посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными. Он добавил, что ожидает прогресса, а встреча в ОАЭ была конструктивной.
Украина также отметила "широкие обсуждения ряда нерешенных вопросов". В частности говорили о внедрении перемирия и его мониторинг. В ближайшие недели встречи должны продолжиться, возможно, в США. Россия тоже признала определенный прогресс, но обвинила Европу в "срыве мирного процесса".