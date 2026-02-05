Варто розуміти, що американський лідер говорив про все з погляду США. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, не треба очікувати від нього щирої підтримки України.

До теми Нова вимога Росії шокувала всіх: що не так із новим раундом переговорів в Абу-Дабі

Яка справжня ціль США у переговорах?

Очевидно, що Трамп насамперед відстоює інтереси своєї країни, а доля нашої держави точно не на першому місці. Тому не варто робити його об'єктом критики, адже у ситуації, що склалася, – винен лише Володимир Путін та Росії, яка на нас напала.

Однак, це не означає, що російсько-українська війна не входить у порядок денний Трампа. Йому важливо реалізувати цей пункт, заморозити бойові дії до саміту з Сі Цзіньпіном,

– підкреслив Валерій Клочок.

Лідери Китаю та США уже провели телефонну розмову. Трамп залишився нею задоволений. Ми не знаємо деталей, але нам очевидні принципи зовнішньої політики Америки. Зокрема намагання Трампа якнайшвидше завершити війну свідчить про те, що у такий спосіб він хоче конкурувати з Китаєм на території Росії.

"Конкуренція йтиме за гроші, ресурси, які Пекін безплатно бере у Росії. Чим довше йде війна, тим дешевше Китай купує газ, нафту та багато іншого. І тим більше Сі Цзіньпін впливає на геополітику через Росію", – наголосив Валерій Клочок.

Цікаво! У лютому 2026 року лідери Китаю та США провели "чудову розмову". Вона стосувалася торгівлі, Тайваню, військових питань. Також сторони обговорили запланований візит Трампа до Пекіна. А ключовою темою стала російсько-українська війна.

Росія уже проводить різні гібридні дії проти Європи. Вона хоче повернутися на геополітичну арену, а Трамп намагається використати це у своїх інтересах. Але його головна ціль – Китай.

Як Росія хоче маніпулювати Трампом?

Перемовини в Абу-Дабі росіяни також хочуть використати, тому будують їх на принципах, які можуть сподобатись США. У Кремлі розуміють, що Трамп хоче замороження війни, тому вимагають щось натомість. Наприклад, Росії цікава історія про закінчення договору щодо нерозповсюдження ракет великої дальності.

Крім цього, росіяни неодноразово просили США про відновлення авіасполучення, зняття санкцій. Тому зараз для путінського режиму відкривається можливість отримати вигоди, посилити свою роль у геополітиці й все це через замороження війни.

Зі свого боку Трамп тисне на Путіна, хоче призвести до зменшення дохідності Росії від продажу нафти. Тому проблеми у Кремля дуже великі. Лідер США не раз про це говорив. Переговори в Абу-Дабі вигідні для Трампа, бо саме так він працює з Росією,

– додав Валерій Клочок.

Отже, зараз триває велика геополітична гра, у якій залишається протистояння Китаю та США, Росії та України. Завершення війни не варто розглядати лише у площині того, що обіцяв Трамп, адже він багато говорив про Україну, Гренландію, Іран, Венесуелу. Треба стежити за його діями й тим, що відбудеться далі.

Які підсумки переговорів 4 – 5 лютого в Абу-Дабі?