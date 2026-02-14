Історію Олексія переповіли у 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Як сталася "ДТП" з окупантами?

Захисник розповів, що аварія сталася, коли повз його позицію на штурм проривалася російська піхота.

Окупанти були на мотоциклі та квадроциклі.

Вони так завзято тисли на газ, що не помітили перешкоди праворуч – мене з побратимом у засідці. Прорватися ворогам не вдалося, загинули всі,

– розповів Олексій.

Опісля він разом із побратимами Володимиром, Дмитром та Євгеном повернулися з бойових позицій. На жаль, Євгена направили у шпиталь.

Бійці розповіли, що на "нулі" готували новорічний стіл, а ще майстрували побутові речі з підручних матеріалів, наприклад, хлібницю та шахову дошку. Багато жартували, розмовляли, згадували рідних.

"В один із таких днів на позиції прийшла заміна. На воїнів чекав непростий зворотний шлях. Адже час стандартних рішень в таких ситуаціях давно минув. Зараз, щоб успішно провести заміну на позиціях, треба застосувати креативність, винахідливість, хитрість, масштабність мислення, пильнувати ворога на землі та в небі", – зауважили у бригаді.

За дорогою назад працюють і зв'язківці, і пілоти, і розвідка, і чергові на точках виходу. При цьому над бійцями постійно літають дрони, снаряди артилерії, міни.

Кілька разів нас атакували ворожі безпілотники – ми відбивалися стрілецькою зброєю. Ми долали кілометр за кілометром і, головне, втому, від якої болів кожен м'яз. Згодом нас зустріли побратими на машині. Про що думалося? Весь цей час думали про тих, кому невдовзі зателефонуємо,

– розповів захисник.

