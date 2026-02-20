Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела коммуникаций 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач, отметив, что это произошло на фоне отключения Starlink. Однако реальная причина исчезновения россиян неизвестна.

Почему россияне исчезли на определенных участках фронта?

Еще несколько недель назад на Александровском направлении проводились активные штурмы со стороны противника. Однако впоследствии ситуация изменилась.

Россияне исчезли, активности почти нет. За один день наш FPV может увидеть от 1 до 3 оккупантов. Куда они делись – объяснить трудно,

– подчеркнул он.

В то же время, по словам начальника отдела коммуникаций, чувствуется, что психологически противнику стало труднее. Недавно 4 оккупантов взяли в плен 3 украинских военных, но в ходе переговоров украинская сторона дозолила врагу отойти без уничтожения. 3 россиян вернулись назад, а 1 – сбросил с себя автомат и добровольно сдался в плен. Это свидетельствует о том, что вражескую армию заставляют воевать, они не имеют цели.

На фоне этого украинские защитники проводят стабилизационные действия, в этом им помогает робот для разведки сел. В процессе зачистки серой зоны оказывается, что глубже по фронту врага нет.

Где именно исчез враг: смотрите на карте

Более того, на снижение активности российской армии могло, в частности, повлияло отключение связи Starlink. Однако полностью врага это не отключило. Секач отметил, что россияне уже нашли альтернативы спутниковой связи, поэтому и в дальнейшем могут использовать большое количество дронов.

Заметьте! В то же время OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко убежден, что украинские военные достигли успеха у Гуляйполя именно потому, что у врага была очень плохая ситуация с коммуникацией из-за отключения Starlink.

Что известно о попытках врага на этом отрезке фронта?