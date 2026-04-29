Военнослужащий, переживший плен, Михаил Янголенко поделился с 24 Каналом своими воспоминаниями о том, как россияне восприняли украинскую операцию в Курской области Он вспомнил, как изменилось отношение к украинским военнопленным в российской тюрьме.

Как узнавали о ходе Курской операции?

Янголенко рассказал, что когда началась Курская операция, он и другие военнопленные не знали об этом.

Однако мы почувствовали, что началось,

– вспомнил он.

В определенный период военнопленных, по его словам, перестали трогать в течение одного – двух месяцев.

Мы думали, что кто-то в отпуске, что дали команду не трогать. А в августе за нас четко взялись. Мы понимали, что что-то произошло, но не знали, что именно,

– подчеркнул военнослужащий.

В январе 2025 года украинским военным, находившиеся в плену в России, в тюрьме включили радио и вывели из информационного вакуума. Однако им давали слушать исключительно российские пропагандисты.

"Слушая радио мы поняли, что идет Курская операция. Когда она началась, мы сопоставили одни факты с другими. Начали освобождать Курскую область, пиарить северных корейцев, участвовавших в ее освобождении. Это уже были совсем другие темы для разговоров", – сказал он.

К слову. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский через год после начала Курской операции отметил, что за год примерно треть российских КАБов была использована в Курской области, а не в Украине. Также, по его словам, во время этой операции началось использование оптоволоконных дронов, и они появились именно на Курщине, а не на Востоке Украины. Так же и северокорейские солдаты – они воевали именно на Курщине, но не участвовали в боевых действиях в Украине.

Затем в тюрьме стали отвозить одних заключенных и завозить других. Тогда приехало 30 человек, в том числе из Новосибирска.

Они позже попали в тюрьму и стали говорить, где были, – лагерях, где люди работают на промзоне, что-то шьют, какие-то гайки крутят на СТО. От них мы узнали, что отношение к тем, кто раньше попал в плен, изменилось в лучшую сторону,

– заметил Михаил Янголенко.

Он объяснил, что это произошло потому, что начали заезжать те, кто был в Курской области. Тогда все внимание сосредоточилось на "курских". Их считали не военнопленными, а сразу осуждали и отправляли в тюрьму.

Что еще пережил Янголенко в плену?

Михаил Янголенко рассказал и о том, что находился в плену именно в Волновахской исправительной колонии в Оленевке, когда там произошло два теракта. Он был свидетелем этих событий.

По его словам, россияне в преддверии первого теракта в июле 2022 года перевели в отдельный барак 200 "азовцев", и в ту же ночь произошла трагедия, унесшая жизни 53 военнопленных.

Следует знать. Михаил Янголенко был одним из 200 военнопленных, вернувшихся домой 5 марта 2026 года. Он провел четыре года в плену, как и другие защитники Мариуполя.

Второй теракт произошел через несколько недель, и он, как отметил Янголенко, стал полной неожиданностью для работников российской ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний).