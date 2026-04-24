Буданов отметил, что это фактически второй этап Пасхального обмена, который из-за сложностей переговорного процесса был перенесен.

Как работает "тихая дипломатия" Буданова?

В то же время руководитель ОП неоднократно подчеркивал, что детали договоренностей не разглашаются. Но такая "тихая дипломатия" дает результаты.

Очередной обмен, осуществлен командой Координационного штаба, состоялся успешно – 193 наши защитники вернулись из российского плена, им уже оказывают медицинскую и другую необходимую помощь,

– пишет Буданов.

Напомним, что после возвращения 182 украинцев на Пасху Буданов заявил, что следующий обмен состоится очень скоро: "Я надеюсь, что будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры".

Руководитель ОП поблагодарил партнеров из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации возвращения наших защитников.

Отметим, что Буданов, возглавив Офис президента, вынес вопрос возвращения наших защитников на международный переговорный процесс. И этот вопрос является одним из главных треков сегодня.

С начала 2026 года это уже пятый обмен, благодаря чему в Украину удалось вернуть более 700 защитников.

Работаем дальше, чтобы вернуть всех наших пленных в Украину, чтобы каждая семья, которая продолжает ждать, услышала долгожданную добрую весть – "Наконец-то дома",

– отметил Кирилл Буданов.