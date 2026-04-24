Фото и видео с обмена опубликовали президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
Смотрите также 193 украинских воина вернулись домой
Первые мгновения после освобождения воинов
В пятницу, 24 апреля, состоялся 73-й обмен военнопленных, ставший продолжением Пасхального обмена. Украина вернула, в частности, представителей ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы.
В Украину вернули ее защитников
По прибытии в Украину защитников встретили объятиями и предоставили возможность позвонить родным и близким, которых они не слышали долгое время.
Воин разговаривает с мамой после возвращения: смотрите видео
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись как солдаты и сержанты, так и несколько офицеров. Самому старшему освобожденному защитнику 60 лет.
Защитников вернули из российской неволи
Люди радуются возвращению из неволи: смотрите видео
Предыдущий обмен пленными
11 апреля состоялся предварительный обмен пленными между Украиной и Россией. Накануне Пасхи домой вернули 175 военных и 7 гражданских.
Большинство из них стали пленниками еще в 2022 году. Тогда же вернули и 25 украинских офицеров, которых долго отказывалась отдавать государство-агрессор.