Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для The Wassington Post.

Каковы последствия Курской операции?

По словам главнокомандующего, за прошлый год примерно треть российских управляемых авиабомб (КАБов) была использована в Курской области, а не в Украине.

В то же время Курская операция ознаменовалась и появлением оптоволоконных дронов. Они появились именно на Курщине, а не на востоке Украины. Такая же ситуация и с северокорейскими солдатами, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе. До сих пор они не участвовали в боевых задачах в Украине.