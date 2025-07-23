Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для The Wassington Post.
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Как ВСУ удалось удержать Покровск?
По словам Сырского, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля. Они привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.
Кроме того, главком прокомментировал и Курскую операцию. Сырский отмечает, что эта инициатива помешала России захватить больше территорий и ослабила давление на некоторые участки фронта на востоке.
В частности, за прошлый год примерно треть российских управляемых авиабомб (КАБов) была использована в Курской области, а не в Украине. Именно на Курщине, а не в Донецкой области, враг впервые применил оптоволоконные дроны, которые представляют серьезную угрозу.
За время Курской операции погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих. Относительно потерь украинцев, то Александр Сырский отказался их разглашать, но сказал, что они значительно меньше, чем российские.