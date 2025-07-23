Пророчили падение в августе 2024-го: Сырский рассказал, как удается удержать Покровск

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для The Wassington Post.

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Как ВСУ удалось удержать Покровск?

По словам Сырского, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля. Они привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.