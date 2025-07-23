Пророкували падіння в серні 2024-го: Сирський розповів, як вдається втримати Покровськ

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для The Wassington Post.

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Як ЗСУ вдалося втримати Покровськ?

За словами Сирського, оборона Покровська стала можливою з значною мірою завдяки рішучості українських військ та створенню бар'єрів, таких як мінні поля. Вони призвели до 30-відсоткових втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.