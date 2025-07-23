Сирський підкреслює, що він у чудовій формі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Чи планує Сирський йти на пенсію після 60-ти років?

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському цього тижня, 26 липня, виповниться 60 років. Попри це, як пише The Washington Post, він відкинув будь-які натяки на те, що піде у відставку.

Співрозмовники видання відзначають, що Сирський перебуває у чудовій для його віку фізичній формі. За словами Сирського, він ще може зробити 100 віджимань без перерви. Його помічники кажуть, що він "рідко – якщо взагалі колись – спить".

Нагадаємо, генерал Маломуж зазначив, що Олександр Сирський, вступаючи на посаду, наголошував, що ЗСУ будуть діяти не лише в обороні та знищувати резерви противника, а й завдавати альтернативні удари в його слабких місцях.