Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що стратегічні військові операції повинні передбачати не лише оборону, адже фронт розтягнутий на 1300 кілометрів. Закривати всі ділянки фронту надзвичайно складно, тим більше що ворог активно маневрує та проводить неочікувані атаки.

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Які маневри можуть привезти ворога у розпач?

Він також додав, що Олександр Сирський, вступаючи на посаду, наголошував, що ЗСУ будуть діяти не лише в обороні та знищувати резерви противника, а й завдавати альтернативні удари в його слабких місцях.

Курськ – це був одним із прикладів, але це повинно бути тільки початком. Це – удари по території Росії. Це – удари по тих секторах, де ворог не очікує. Це міг би бути Бєлгород, Брянськ, Запоріжжя, особливо ті сектори, які не прикриті, Херсонська область в окремих секторах,

– сказав Микола Маломуж.

Він додав, що так само могли б організувати операцію по Криму, знищивши Кримський міст і основні ударні групи на території Криму. Такі дії можна здійснювати навіть при менших ресурсах. Ворог був би в розпачі, адже коли ЗСУ зайшли на Курщину, Володимир Путін три дні не знав, що робити. Спочатку він думав, що це спецоперація СБУ – диверсія, а не системна глибока операція.

Він також зазначив, що якщо це підготовлена операція на інших територіях, тим більше – визволення конкретних секторів, як Запоріжжя, Херсонщина, Крим чи інших ділянок, де ворог не очікує, – це буде альтернативою.

Тоді ворог губиться, не знає, куди переміщати навіть переважаючі війська, втрачає багато під час пересування або посилення позицій. У той час як ЗСУ їх знищує. Саме це сьогодні є одним із ключових факторів – стратегія ведення війни безпосередньо на полі бою.

Ну і важлива зброя. Це зброя 5-го та 6-го покоління, яка повинна постачатися не одиницями, а сотнями, тисячами. Це те, чого нам не вистачало в цей період і що дозволяло ворогу наступати більш ефективно, тому що ми не могли знищувати глибокі резерви. Тим більше – великі угруповання на фронті,

– сказав Маломуж.

Він також пояснив, що ВПК України має бути на високому рівні та виробляти точну зброю. Потрібна одна система, яка робитиме дрони з українських і західних деталей. Такі дрони ефективно знищують ворога і їхню зброю. Це теж зменшить наступальний потенціал Росії.

Куди треба цілити, щоб ослабити ворога?

Він також додав, що потрібно регулярно завдавати ударів по пускових установках ракет і дронів, які щодня прилітають в Україну. Особливо важливо вражати літаки, що обстрілюють фронт і прифронтові зони. Удари мають бути щоденними та численними, щоб зменшити наступ ворога і захистити мирних людей.

Потрібні різнопланові дії. Він зауважив, що патронний завод, який будують вже три роки, досі не добудований, хоча до війни партнери пропонували побудувати його за 8 місяців "під ключ" – на всі калібри та мільйони боєприпасів.

На фронті потрібні боєприпаси, ракети, протитанкова зброя, системи ураження з касетними боєприпасами, міни, міномети, дрони, ракетні системи – це все має виробляти ВПК України. Якщо чогось немає – треба закуповувати в США та на інших зовнішніх ринках. Зброю можна придбати в понад 120 країнах світу.

Це має реалізовувати висококласний керівник уряду, віцепрем’єри, міністри та керівники силових структур. Також відповідальні структури, які займаються поповненням армії, мають діяти не лише через прохання до США, Європи та НАТО – це один напрямок. Другий – власне виробництво зброї, третій – закупівлі в інших країнах.

Важливо ефективно використовувати всі ці ресурси на фронті. Тоді б не було таких великих втрат територій і живої сили.