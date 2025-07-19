Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. У результаті сутичок в районі, де переважно проживають друзи, загинули понад 300 людей.

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Що відомо про припинення вогню між Ізраїлем та Сирією?

У середу, 16 липня, Ізраїль завдав авіаударів у Дамаску та по урядових військах на півдні Сирії, вимагаючи виведення військ. Тель-Авів таким чином прагнув захистити впливову національну меншину, яка також проживає в Лівані та Ізраїлі. Атаки відбувалися з закликами до друзських угрупованнь, бедуїнів та сунітів скласти зброю та "побудувати нову та єдину сирійську ідентичність".

Посол США в Туреччині Том Баррак зазначив, що в результаті Ізраїль та Сирія погодилися на припинення вогню. Такий крок підтримали в Туреччині, Йорданії та сусідніх країнах.

Нагадаємо, зіткненням між бедуїнськими бійцями та друзськими угрупованнями тривали майже тиждень у сирійській провінція Сувейда. Дамаск для придущення сутичок направив урядові війська, але їх звинуватили у скоєнні широкомасштабних порушень прав друзів.

Ізраїль спочатку був проти розгортання сирійських військ на півдні країни, але 18 липня вирішив надати їм короткий період для припинення зіткнень.

У світлі нестабільності на південному заході Сирії Ізраїль погодився дозволити обмежений в'їзд сирійських сил внутрішньої безпеки до району Сувейда протягом наступних 48 годин,

– повідомив неназваний посадовець країни.

Ізраїль також пообіцяв захистити друзську громаду регіону від нападів. Однак сирійський лідер Ахмед аш-Шараа звинуватив Ізраїль у спробі розколу Сирії та пообіцяв захистити її друзську меншину. Сирійська мережа з прав людини заявила за тиждень задокументувала 321 загибель у боях, серед жертв були медики, жінки та діти. Понад 500 поранених отримали медичну допомогу, а сотні сімей евакуювали з міста. У ці дні жителі сирійської провінції не мали електрики, палива, їжі та напоїв.

На сутички відреагували й у США. Голова Управління ООН з прав людини закликав тимчасову владу Сирії забезпечити відповідальність за "масові порушення прав під час бойових дій, включаючи позасудові страти та викрадення людей".