Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Jazeera.

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Що відомо про удар по Сирії?

Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійської влади в Дамаску. Серед цілей – будівля Міністерства оборони та Президентський палац.

Ізраїльська атака на Дамаск: дивіться відео

За повідомленням телеканалу, який вів пряму трансляцію з місця події, будівлю міністерства вразили три або чотири ракети. Унаслідок цього над районом здійнялися великі хмари сірого диму. Удари призвели до масштабної задимленості в Дамаску.

За даними арабських ЗМІ, ізраїльські ракети продовжили атакувати Сирію. Так, вони вразили позиції сирійської армії в місті Ас-Сувейда, розташованому на півдні країни.