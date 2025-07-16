Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aljazeera.

Израильская армия нанесла удары по объектам сирийской власти в Дамаске. Среди целей – здание Министерства обороны и Президентский дворец.

Израильская атака на Дамаск: смотрите видео